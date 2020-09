"Fridays for Future" demonstrieren auf Alexanderplatz

Auf dem Berliner Alexanderplatz haben am Montagabend dutzende Anhänger der Bewegung "Fridays for Future" demonstriert. Sie wollten damit ein Zeichen für die Energiewende und Klimagerechtigkeit setzen. Gleichzeitig ging es darum, für den globalen Klimastreik am 25. September zu werben.