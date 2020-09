10.000 Menschen folgen in Berlin Aufruf von "Fridays for Future"

Nach einer längeren Pause wegen der Corona-Pandemie sind Anhänger von "Fridays for Future" am Freitag erstmals wieder auf die Straße gegangen. Laut Polizei trotzten rund 10.000 Menschen in Berlin dem Regen und versammelten sich am Brandenburger Tor.