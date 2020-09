Bild: dpa/Jörg Carstensen

Autofreier Tag am 22. September - Berlin macht 24 Orte zu temporären Spielstraßen

21.09.20 | 11:41 Uhr

Rollern, rennen, Rad schlagen: Am Dienstag werden 24 Straßenteile in Berlin für vier Stunden zu temporären Spielstraßen. So beteiligt sich die Hauptstadt am globalen autofreien Tag. Die Koalitionsfraktionen fordern für jedes Jahr eine derartige Aktion.



Am globalen autofreien Tag, der alljährlich am 22. September stattfindet, beteiligt sich Berlin in diesem Jahr mit temporären Spielstraßen. Diese würden in acht Bezirken an zwei Dutzend Orten für mehrere Stunden am Nachmittag auf Nebenstraßen eingerichtet, hieß es vom Senat. Insgesamt handelt es sich um drei Kilometer Straße.

Günther eröffnet temporäre Spielstraße

Die Bewohner Berlins seien an diesem Tag dazu aufgerufen, auf das Auto zu verzichten, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne). So solle ein Zeichen für Klimaschutz, für eine menschengerechte, lebenswerte Stadt und für die Mobilitätswende gesetzt werden. "Wenn wir unsere Städte neu denken und planen, dann sollten wir Kindern viel mehr Raum geben. Sie sollen sich direkt vor ihren Häusern und Wohnungen auf der Straße gefahrlos ausprobieren und spielen können.", sagte Günther. Solche Freiräume zu schaffen sei auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die Verkehrssenatorin wird am Dienstag, den 22. September 2020, ab 14 Uhr die Spielstraße in der Rüdesheimer Straße vor der Grundschule am Rüdesheimer Platz eröffnen.

Koalitionsfraktion will kontinuierliche Beteiligung

Der globale autofreie Aktionstag findet seit den 1980er Jahren statt. In einem Antrag für das Abgeordnetenhaus fordern die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne, dass sich Berlin ab jetzt jedes Jahr mit verschiedenen Aktionen beteiligt. Erster Schritt in diesem Zusammenhang soll demnach ein "fahrscheinloser Tag" sein, an dem die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nichts kostet, damit die Leute ihr Auto stehen lassen. In dem Antrag wird der Senat aufgefordert, Konzepte zu erarbeiten. Er wird am Donnerstag im Abgeordnetenhaus beraten und voraussichtlich auch beschlossen.



Temporäre Spielstraßen am 22.9.2020

Folgende Straßenabschnitte werden am 22. September 2020 in der Zeit von 14 bis 18 Uhr als Spielstraßen genutzt: Charlottenburg-Wilmersdorf Rüdesheimer Straße, zwischen Wiesbadener- und Laubenheimer Straße

Babelsberger Straße, zwischen Badensche- und Waghäuseler Straße

Sigmaringer Straße, zwischen Wegener- und Gasteiner Straße

Windscheidstraße, vom Stuttgarter Platz bis zum Ende des Stadtbahntunnels Friedrichshain-Kreuzberg Dresdener Straße, zwischen Adalbertstraße und Erkelenzdamm

Kinzigstraße, zwischen Weser- und Scharnweberstraße

Simplonstraße, zwischen Helmerdinger- und Matkowskystraße

Waldemarstraße, zwischen Adalbertstraße und Leuschnerdamm Mitte Freienwalder Straße, zwischen Soldiner Straße und Friedhof

Große Hamburger Straße, zwischen Oranienburger- und Krausnickstraße Neukölln Anzengruberstraße, zwischen Donaustraße und Sonnenallee

Neckarstraße Pankow Bötzowstraße, zwischen John-Schehr- und Danziger Straße

Gneiststraße, zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Göhrener Ei

Jacobsohnstraße, von Nr. 1 bis Nr. 17

Tassostraße, zwischen Pistorius- und Charlottenstraße

Templiner Straße, zwischen Zionskirch- und Schwedter Straße Steglitz-Zehlendorf Baseler Straße, zwischen Ringstraße und Kadettenweg Tempelhof-Schöneberg Barbarossastraße, zwischen Goltz- und Karl-Schrader-Straße

Goltzstraße (Lichtenrade), zwischen Haeseler- und Rehagener Straße

Niedstraße, Nr. 1 – 2 (am Breslauer Platz)

Steinmetzstraße zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße Treptow-Köpenick Krüllsstraße, zwischen Schmollerplatz und Karl-Kunger-Straße

Sendung: Inforadio, 21.09.2020, 15:25 Uhr