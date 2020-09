Neo Dienstag, 22.09.2020 | 06:54 Uhr

Ein autofreier Tag - mitten in einer Arbeitswoche - ganz leise angekündigt - was soll der eine winzige Tag bitte bringen?

Ich lasse mein Auto immer stehen - mit dem Motorrad (wenn ich mein Fahrrad aus Termingründen mal nicht nutzen kann) bin ich eh schneller am Stau vorbei (vorsichtig und Schrittempo!), kann an roten Ampeln absteigen (Motor natürlich dabei aus!), es um die Ecke schieben und dann weiterfahren.

Aber nochmal gefragt: was soll dieser Tag mitten in einer Arbeitswoche einbringen? Da die Leute eh in ihrem "Arbeitstunnel" sind, werden die allermeisten nicht darauf verzichten (können - weil selbständig vielleicht?). Ein soche Tag an Wochenenden wäre doch mal einträglicher für alle. Oder wie soll ein Handwerker bitte den Inhalt seiner benötigten Materialien mit einem E-Bike zur Baustelle bringen? Die Verkehrswende muss kommen - das steht außer Frage - aber dass sich zur Zeit zeigende WIE ist fraglich.