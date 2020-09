Feivel Berlin Samstag, 12.09.2020 | 10:24 Uhr

Ach was jetzt hat man es festgestellt? Untermieten, Mobilität Vermietung, Neubau Vermietung so 17-20 Euro der qm cool kann man sich gut leisten bei den verdiensten in Berlin. Das grenzt an Ausbeutung von Menschen an den Menschen. Wir haben ein Problem das Wohnen ist Luxus geworden was aber ein recht ist eines jeden Menschen.