Bild: dpa/Christophe Gateau

Aktueller BerlinTrend - Grüne liegen in Umfrage an der Spitze - SPD verliert

23.09.20 | 18:00 Uhr

Würde am Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt, wären die Grünen laut neuem BerlinTrend stärkste Kraft - gefolgt von der CDU. Es würde sogar für ein Zweierbündnis reichen. Grün-Rot-Rot wäre aber auch eine Option. Von Thorsten Gabriel

Nach einem kurzen Umfragetief im April sind die Grünen auf die Spitzenposition zurückgekehrt: Wenn am Sonntag in Berlin gewählt würde, kämen sie laut neuem BerlinTrend von Infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der "Berliner Morgenpost" auf 26 Prozent - satte fünf Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Monaten.



Dahinter folgt mit 22 Prozent die CDU, die geringfügig verliert. Mit deutlichem Abstand folgen dann mit je 15 Prozent SPD und Linke, wobei die Linken leicht zulegen, die SPD allerdings fünf Prozentpunkte verliert. Die AfD fährt unverändert zehn Prozent ein, die FDP liegt nun bei sechs Prozent.

Bisheriges Bündnis mit neuer Gewichtung?

Mit Blick auf mögliche Regierungskonstellationen ergeben sich zwei Optionen: Zum einen könnte die rot-rot-grüne Koalition unter neuen Vorzeichen weiterregieren, nämlich als grün-rot-rotes Bündnis. Die Mehrheit wäre nicht üppig, aber stabil. Möglich wäre allerdings erstmals nach fast einem Jahrzehnt auch wieder ein Zweierbündnis von Grünen und CDU. Zuletzt gab es diese Option vor der Abgeordnetenhauswahl 2011. Damals war Renate Künast Spitzenkandidatin der Grünen.



Betrachtet man die westlichen und östlichen Bezirke getrennt voneinander, zeigt sich, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer unterschiedliche Präferenzen in den ehemaligen Stadthälften anzutreffen sind: In den westlichen Stadtteilen liegen die Grünen noch deutlicher vorn. Hier sind auch CDU und FDP stärker, Linke und AfD dagegen schwächer. In den östlichen Bezirken dominiert dafür klar die Linke, vor den Grünen. CDU, AfD und FDP sind hier schwächer. Nur die SPD liegt in Ost wie West in etwa gleichauf.

Müllers Beliebtheit weiterhin hoch - für Berliner Verhältnisse

Fragt man nach der Beliebtheit der politischen Protagonisten, büßt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zwar gegenüber seinem Spitzenwert von April ein und liegt jetzt bei 46 Prozent. Das ist für Berliner Verhältnisse aber immer noch ein überdurchschnittlicher Wert. Im bundesweiten Vergleich der Länderregierungschefs ist Müller damit allerdings Schlusslicht: Nur der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kommt noch auf einen ähnlich schwachen Wert (52 Prozent), alle anderen liegen deutlich oberhalb von 60 Prozent.



Von Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) sagen 29 Prozent der Befragten, dass sie mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden sind. Bei Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin Ramona Pop (Grüne) sind es 27 Prozent. Beide verschlechterten sich gegenüber dem BerlinTrend vom April nur geringfügig.

Die meisten wollen Giffey als Regierende Bürgermeisterin

Zwar haben die Parteien ihre Spitzenkandidatinnen und -kandidaten noch nicht nominiert, trotzdem zeichnet sich zumindest im BerlinTrend bereits klar ab, wen die Berlinerinnen und Berliner klar bevorzugen würden: 51 Prozent der Befragten gaben an, dass die SPD-Politikerin Franziska Giffey aus ihrer Sicht eine gute Regierende Bürgermeisterin wäre. Bei den eigenen Anhängern sind es sogar 71 Prozent.



Bei den Grünen ist zwar noch offen, ob Wirtschaftssenatorin Ramona Pop oder Fraktionschefin Antje Kapek als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen werden. Gefragt nach Ramona Pop gaben allerdings nur 16 Prozent an, sie für eine gute Bürgermeisterin zu halten, 46 Prozent glauben das nicht. Auch bei Grünen-Anhängerinnen und -Anhängern kommt Pop nur auf 26 Prozent.



Deutlich abgeschlagen folgt CDU-Landesparteichef Kai Wegner. Lediglich neun Prozent gaben an, ihn für einen guten Bürgermeister zu halten (26 Prozent halten ihn nicht dafür). 61 Prozent erklärten, ihn nicht zu kennen oder das nicht beurteilen zu können. Auffällig ist auch, dass Wegner selbst bei CDU-Sympathisantinnen und -Sympathisanten nur auf 21 Prozent kommt.

Alle Umfrage-Ergebnisse:

rbb/Inratest dimap

rbb/Infratest dimap

rbb/Inratest dimap

rbb/Inratest dimap

rbb/Inratest dimap

rbb/Inratest dimap

rbb/Inratest dimap













Auf alle Parteien warten noch Hausaufgaben

Für mindestens drei Parteien ist dieser BerlinTrend ein Jahr vor der nächsten Wahl ein Wachrüttler:



Die SPD wird weiterhin von den Wählerinnen und Wählern nicht allzu sehr geliebt, hat dafür allerdings eine Spitzenkandidatin in den Startlöchern, die die meisten Befragten gern als Regierende Bürgermeisterin sähen - ein Paradoxon.



Bei den Grünen ist es genau andersherum: Die Partei ist wieder auf einem Höhenflug, das Spitzenpersonal scheint gleichzeitig allerdings nicht besonders zugkräftig zu sein.



Die CDU wiederum scheint sich zwar von ihrem Absturz bei der vergangenen Wahl erholt zu haben, Landesparteichef Wegner hat die Union neu aufgestellt und ist innerhalb der Partei durchaus beliebt. Er kommt aber bei den Berlinerinnen und Berlinern, die ihn kennen, nicht besonders gut an.



Kurzum: Erst wenn die Parteien in den nächsten Wochen und Monaten ihr Spitzenpersonal nominiert haben werden, wird sich zeigen, wieviel Musik in diesen Zahlen noch steckt.



Sendung: Abendschau, 23.09.2020, 19:30 Uhr