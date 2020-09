dpa/Jörg Schmitt Audio: ARD | 16.09.2020 | Klaus-H. Röhl | Bild: dpa/Jörg Schmitt

Jahresbericht zum Stand der Einheit - Der Osten hat kräftig aufgeholt, hinkt aber immer noch hinterher

16.09.20 | 16:50 Uhr

Am 3. Oktober jährt sich die Wiedervereinigung zum 30. Mal. Es gebe mehr Gemeinsames als Trennendes, bilanziert der aktuelle Bericht zum Stand der Einheit. Trotzdem sei noch viel zu tun, gerade mit Blick auf die Wirtschaftskraft und die Einkommen.

Die Bundesregierung sieht 30 Jahre nach der Einheit bei der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ostdeutschland große Fortschritte. Zugleich gebe es aber weiter wirtschaftliche Unterschiede: "Es gibt immer noch zu tun", sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), am Mittwoch in Berlin.



Aus dem Jahresbericht zum Stand der Einheit [beauftragter-neue-laender.de] geht hervor, dass sich die Wirtschaftskraft der neuen Länder seit der Wiedervereinigung vervierfacht hat. Ihre durchschnittliche Wirtschaftskraft inklusive Berlin liegt demnach aktuell bei 79,1 Prozent des gesamtdeutschen Durchschnitts. Damit sei die Wirtschaftskraft mit der in vielen französischen Regionen vergleichbar, sagte Wanderwitz.

Es fehlt an ökonomischen Hochburgen

Allerdings fehlten nach wie vor wirtschaftsstarke Regionen mit einer hohen Dichte an Arbeitsplätzen, die vor allem von größeren, forschungsstarken und international orientierten Unternehmen angeboten werden. Noch habe auch aus diesem Grund kein östliches Flächenland das Niveau des westdeutschen Landes mit der niedrigsten Wirtschaftskraft erreicht.



Bei den verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte nähert sich die Schere zwischen Ost und West derweil weiter an. Brandenburg und Sachsen haben mittlerweile zum Niveau des Saarlandes aufgeschlossen. Insgesamt lagen die verfügbaren Haushaltseinkommen im Osten 2018 aber weiterhin nur bei 88,3 Prozent des Bundesdurchschnitts. Zugleich ist die Arbeitslosen- und Armutsrisikoquote in einigen Ost-Ländern und Berlin mittlerweile unter dem Niveau von einzelnen westdeutschen Ländern.

Wanderwitz beklagt Demokratie-Defizite

Wanderwitz zog eine überwiegend positive Bilanz zum 30. Jubiläum der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Es gebe mehr Gemeinsames als Trennendes. Gleichwohl sieht Wanderwitz auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung bei vielen Ostdeutschen große Demokratie-Defizite. Ein Fehler im Wiedervereinigungsprozess sei die Vernachlässigung der politischen Bildung gewesen. Die Menschen im Osten hätten sich praktisch "autodidaktisch" beibringen müssen, was Demokratie sei und wie sie funktioniere.



Die Unkenntnis über demokratische und politische Prozesse, die ihm immer wieder begegne, sei teilweise gravierend, sagte der aus dem Erzgebirge stammende Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. "Diktatur-sozialisiert" verlangten viele Ostdeutsche immer noch einen "starken Staat". "Das ist kein Zustand, wenn das so bleibt", sagte Wanderwitz: "Das ist eine Baustelle, an der wir dranbleiben müssen."

DIW: Ost und West haben sich aneinander angepasst

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) kommt in seiner Bilanz zu 30 Jahren Wiedervereinigung zum Ergebnis, dass sich Ost und West deutlich angeglichen hätten und gegenseitig voneinander profitierten. So seien heute im Westen deutlich mehr Mütter mit kleinen Kindern erwerbstätig - vor allem dort, wo viele Menschen aus dem Osten zugezogen seien. Soziale und kulturelle Normen in westdeutschen Regionen hätten sich durch den Zuzug offenbar verändert, teilte das Institut mit.



"Die Erwartung war lange Zeit: Der Osten muss sich dem Westen anpassen", sagte Institutsleiter Marcel Fratzscher. "Die Untersuchungen zeigen, dass beide sich aneinander angepasst haben."

Große Unterschiede bei den Renten

Nach wie vor aber gibt es demnach große Unterschiede beim Alterseinkommen. Ältere Menschen im Osten erreichen beim Haushaltsnettoeinkommen seit Jahrzehnten nur 80 Prozent des Westniveaus. Daran wird sich aus Sicht des DIW auch nicht so schnell etwas ändern.



Zwar bekämen viele Ostdeutsche mehr Geld aus der staatlichen Rentenkasse, denn sie wiesen mehr Beitragsjahre auf, vor allem die Frauen. Rentner im Westen könnten aber stärker von Vermögen zehren, etwa durch Immobilienbesitz, Mieteinnahmen und private Renten, wie DIW-Ökonom Johannes Geyer erläuterte.



