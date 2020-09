dpa/P. Balaskas Audio: Fritz | 09.09.2020 | Elisabeth Mattner | Bild: dpa/P. Balaskas

Bestürzung in Berlin und Brandenburg - Brände verwüsten Flüchtlingslager Moria

09.09.20 | 11:50 Uhr

Im griechischen Flüchtlingslager Moria sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Feuer ausgebrochen, Tausende Bewohner sind jetzt obdachlos. Hilfsorganisationen in Berlin und Brandenburg mahnen die deutsche Politik, Menschen aufzunehmen.



Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist durch einen Großbrand in der Nacht zum Mittwoch nahezu vollständig zerstört worden. Verletzt wurde nach vorläufigen Angaben niemand. Die griechische Regierung geht von Brandstiftung aus.



Wer die Brände gelegt hat, ist bislang unklar

Moria ist das größte Flüchtlingslager Griechenlands und Europas. Es ist heillos überfüllt, zuletzt leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12.600 Flüchtlinge und Migranten - bei einer Kapazität von gerade mal 2.800 Plätzen.

Wer die Brände gelegt hat, ist bislang unklar

Moria ist das größte Flüchtlingslager Griechenlands und Europas. Es ist heillos überfüllt, zuletzt leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12.600 Flüchtlinge und Migranten - bei einer Kapazität von gerade mal 2.800 Plätzen.



Den Feuern vorangegangen waren Unruhen unter den Migranten, weil das Lager seit voriger Woche nach einem ersten Corona-Fall unter Quarantäne gestellt worden war. Am Dienstag wurde dann bekannt, dass die Zahl der Infizierten bei 35 liege. Manche Migranten hätten daraufhin das Lager verlassen wollen, um sich nicht mit dem Virus anzustecken, berichtete die halbstaatliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA. Einige Infizierte und ihre Kontaktpersonen, die isoliert werden sollten, hätten sich hingegen geweigert, das Lager zu verlassen und in Isolation gebracht zu werden. Nach Ausbruch des Feuers hätten Lagerbewohner die Feuerwehrleute mit Steinen beworfen und versucht haben, sie an den Löscharbeiten zu hindern, berichtete der Einsatzleiter im Fernsehen. Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz.



Spannungen habe es in Moria immer gegeben, wegen der Corona-Problematik sei die Situation nun regelrecht explodiert, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Mytilinis, Stratos Kytelis, dem griechischen Staatssender ERT. Man wisse nicht, wo die Menschen nun untergebracht werden sollten, Tausende seien obdachlos. Auch für die Einheimischen sei die Situation eine enorme Belastung.



"Holt die Menschen endlich da raus!"

In Berlin und Brandenburg löste der Brand große Bestürzung aus. Die in Berlin ansässige Hilfsorganisation Seawatch übte auf Twitter scharfe Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik: "Moria brennt. 13.000 Menschen, denen ein sicherer Ort verweigert wurde, befinden sich in akuter Gefahr und flüchten vor den Feuern. Europa hat versagt. Holt die Menschen endlich da raus!", heißt es in der Kurznachricht.



Auch die internationale Hilfsorganisation Seebrücke, die in Berlin ihren Sitz hat und auch in Brandenburg zwei Lokalbüros betreibt, erhöht nach dem schweren Brand im Flüchtlingslager den Druck auf die Politik. Sie schreibt auf Twitter: "Wir sagen es seit Wochen, Monaten und Jahren: Evakuiert die Lager, #LeaveNoOneBehind! Die Politik muss endlich handeln!"



An die Bundesregierung gerichtet teilte Seebrücke zudem auf Twitter mit: "Jeder und jede, die in der GroKo noch ein Gewissen hat, muss sich jetzt ohne Kompromiss für die Evakuierung einsetzen. Jede Landesregierung, die aufnehmen will, muss jetzt Druck machen. Es sterben Menschen, weil Seehofer es so will. Das dürft ihr nicht zulassen!"

Die ehemalige Brandenburger Grünen-Chefin und aktuelle Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock schrieb am frühen Mittwochmorgen ebenfalls auf Twitter: "Furchtbare Nachrichten aus Moria Im abgeriegelten Lager brennt es. 13.000 Menschen brauchen Schutz. Wir haben Platz."



Auch der Berliner Grünen-Politiker Erik Marquardt, Abgeordneter im Europäischen Parlament, übt scharfe Kritik an der EU und der Bundesregierung. "Egal wer das Feuer gelegt hat: In Moria verbrennt auch die Europäische Idee", schrieb er auf Twitter.



Brandenburger Linke fordert politische Konsequenzen

Die Vorsitzenden der Brandenburger Linken, Anja Mayer und Katharina Slanina, sprachen am Mittwoch von einer "Schande für die Europäische Union", weil sie derartige Zustände an ihren Grenzen über Jahre zulasse. "Viele Kommunen in Brandenburg, aber auch deutschland- und europaweit haben sich bereits bereiterklärt, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen und damit einen Beitrag zu leisten. Und sie werden vom Bundesinnenminister daran gehindert. Das ist nicht länger hinnehmbar!", empört sich Mayer.



Die Bundesregierung müsse es ermöglichen, mindestens 2.500 Menschen sofort aufzunehmen, sagte Slanina. Die Brandenburger Landesregierung müsse sich stark dafür machen, forderte sie.

Berlin und Brandenburg wollen insgesamt 500 Menschen aufnehmen

13.000 Stühle vor dem Reichstagsgebäude

Der Brand im Flüchtlingslager wütet nur zwei Tage nach einer Aktion, die mehrere Hilfsorganisationen, darunter Seawatch und Seebrücke, vor dem Reichstagsgebäude in Berlin durchgeführt hatten. Am Montag hatten die Aktivisten dort Tausende Stühle aufgestellt, um die Aufnahme weiterer Flüchtlinge insbesondere aus griechischen Lagern zu fordern. Die Politik sei aufgerufen, "die humanitäre Katastrophe an den europäischen Außengrenzen endlich zu beenden und die Lager zu evakuieren", erklärten die Gruppen Seebrücke, Sea-Watch, #LeaveNoOneBehind und Campact.



Die 13.000 Stühle symbolisierten die Menschen, die momentan im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos lebten, erklärten die Organisationen. Zugleich sollten sie "den Platz und die Aufnahmebereitschaft der Städte, Länder und Zivilgesellschaft" verdeutlichen.