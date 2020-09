Jonas Potsdam Mittwoch, 09.09.2020 | 15:04 Uhr

Das ist aber eine recht einfache Argumentation.

Einerseits leben die Menschen in Moria teilweise seit Jahren unter menschenunwürdigen Bedingungen und die Not diese aufzunehmen besteht nicht erst seit dem heutigen Brand! Andererseits ist die Brandursache noch nicht geklärt. Es kann genauso ein Brandanschlag auf das Lager gewesen sein. Und selbst wenn: die mutwillige Brandstiftung Einzelner ist keine Grundlage dafür kollektiv 14.000 Menschen obdachlos zu machen.



Ich wiederhole mich, aber den Handlungsdruck Griechenland zu entlasten und endlich die unwürdigen Bedingungen in den Auffanglagern zu beenden besteht schon lange und wir haben hier die Kapazitäten daran etwas zu ändern. Viele Städte und Gemeinden in Deutschland haben schon ihre Bereitschaft bekundet mehr Menschen aufzunehmen. Das würden sie nicht machen, wenn sie an der Kapazitätsgrenze ständen was die Aufnahmemöglichkeiten angeht.



Was Sie mit ihrem Kommentar gemacht haben ist eine Entmenschlichung der Opfer, eine Distanzierung von dem Leid, was diese seit Jahren erdulden müssen. Anstatt immer das Schlechteste zu erwarten und Nachahmer heraufzubeschwören, könnte man ja auch mal menschlich und solidarisch argumentieren und die Beweggründe der Menschen versuchen nachzuvollziehen.