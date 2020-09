Verdi kündigt für Freitag Warnstreiks in der Region an

Die Menschen in der Region müssen sich ab Freitag auf Warnstreiks einstellen. In Berlin sind voraussichtlich Wasserbetriebe und Stadtreinigung betroffen, in Brandenburg die landeseigenen Kitas, wie die Vize-Landeschefin der Gewerkschaft Verdi im rbb ankündigte.

Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi ab Freitag Warnstreiks in Berlin und Brandenburg angekündigt. "Die Berliner und Brandenburger können sich darauf einstellen, dass die Warnstreiks ab Freitag losgehen werden in verschiedenen Bereichen", sagte die stellvertretende Verdi-Landeschefin Berlin-Brandenburg, Andrea Kühnemann, am Dienstag im rbb-Inforadio. "Momentan sind wir in den Planungen, wo jeweils gestreikt wird", so Kühnemann. Und führte aus: "Betroffen sind zum Beispiel die Berliner Stadtreinigung, die Wasserbetriebe, kommunale Krankenhäuser, Kindertagesstätten in Brandenburg."

Genaueres werde noch festgelegt, erklärte die stellvertretende Verdi-Landeschefin weiter. Klar sei aber schon jetzt: In Berlin würden die Kindertagesstätten und kommunalen Einrichtungen grundsätzlich nicht bestreikt, weil in diesen Bereichen ein anderes Tarifrecht gelte, betonte Kühnemann.



Der Gewerkschaft sei "die Situation durchaus bewusst, dass die Bürgerinnen und Bürger immer betroffen sind, wenn es um Tarifauseinandersetzungen und Streiks geht, aber gerade die Bevölkerung hat erlebt, was ein gut funktionierender öffentlicher Dienst gerade in Pandemiezeiten geleistet hat. Die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege und in Krankenhäusern haben viel Applaus erhalten. Dieser Applaus blieb von den Arbeitgebern völlig weg, im Gegenteil, sie sind sehr schlecht sehr behandelt worden", so Kühnemann. Gerade bei den Beschäftigten in den ostdeutschen Bundesländern sitze der Frust tief, weil die kommunalen Arbeitgeber deren Arbeitszeiten nicht vor 2025 an das Westniveau angleichen wollten.

Die Tarifverhandlungen am Wochenende in Potsdam hätten sie schwer enttäuscht. Jetzt müsse der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, damit ein Angebot vorgelegt wird, sagte sie. "Die Mindestforderung ist ein Mindestbetrag, eine Arbeitszeitangleichung (zwischen Ost und West, Anm.d.Red.) muss kommen, unsere Auszubildenden müssen was spüren und auch die Kolleginnen und Kollegen in den städtischen Krankenhäusern."