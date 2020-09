Ein Mann aus Rathenow ist freiwillig wegen seiner Teilnahme an der umstrittenen Stürmung der Reichstagstreppe am Wochenende aus der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) in Brandenburg ausgeschieden. Das habe er getan, um "Schaden von der JA abzuwenden", bestätigte ein Sprecher der Bundes-JA am Dienstag.

Durch Videoaufnahmen in den sozialen Netzwerken war der Mann aus Rathenow in der ersten Reihe der Stürmenden schnell identifiziert worden. Die Brandenburger JA war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Landes-Jugendorganisation gilt als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus und wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Der Verfassungsschutz habe die Bilder vom Samstag ausgewertet. "Er war zumindestens an diesem Tag noch ein erkennendes Mitglied der JA", sagte der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller am Montag in Brandenburg aktuell vom rbb, "die entscheidenden Fragen für die Bewertung werden sein: Wie hat sich die JA dazu positioniert? Ist der ausgeschlossen worden? Will sich die JA von dieser Rechtsverletzung distanzieren oder kam der Ausschluss, weil er sich privat dazu entschlossen hat."

Die Bundesorganisation der JA distanzierte sich dem Sprecher zufolge von der Aktion vor dem Reichstag.