Martina Berlin Mittwoch, 09.09.2020 | 21:43 Uhr

Alle aufnehmen. Sofort. Kreuzfahrtschiffe schicken. Sind frei. Evakuieren jetzt.



Alles andere danach.

Das andere europäische Länder ohne Mittelmeergrenze geradezu verbrecherisch obstruieren ist unerträglich. 15.000 Menschen unterzubringen nicht leicht. Aber kein Problem. Selbstverständlich können und schaffen wir das.

Müssten und könnten wir auch, explodierte in der Eifel ein Vulkan. Und Aachen ist unbewohnbar.

Versteh immer nicht, wie man sich Patriot nennen können will, und dann will einen so was "überfordern"

Ich glaube nicht an den Wettbewerb um den zynischsten Inhumanen. Lasst uns sexy sein beim ist-mir-doch-egal-wie-die-wo drauf-gehen. Was fürn ekliges Leben. Bah!



Seehofer ist wie Scheuer im Verkehrsministerium. Totalversagen. Schiss vor welchen die humanitäre Rettungsaktionen "kritisch" sehen. Ich sehe die Rettung des Unfallopfers..."kritisch" Ich bin nur rettungsaktions-kritisch.

Seehofer! Das vergibt dir Gott nicht! Und paar mehr noch auf Erden auch nicht.