Am Wochenende gibt es zahlreiche Demonstrationen in der Berliner Innenstadt. Protestiert wird unter anderem gegen Abtreibungen und das Geflüchtetenlager Moria, sowie für ein bedingungsloses Grundeinkommen und die Rechte von Radfahrenden und Kindern.

Abtreibungsgegner und -gegnerinnen, Frauenrechtler und -rechtlerinnen, Fahrrad-Aktivisten und -aktivistinnen sowie ein Bündnis linker Gruppen gehen am Samstag auf die Straße. Berliner Autofahrer und Autofahrerinnen sollten die Innenstadt meiden. Die Zahl der Polizeieinsatzkräfte werde an die Größe der jeweiligen Veranstaltung angepasst, sagte eine Polizeisprecherin auf rbb|24-Anfrage.

Eine ganze Reihe von Demonstrationen in der Berliner Innenstadt beschäftigen an diesem Wochenende und zum Wochenstart die Polizei und werden voraussichtlich für Verkehrsbehinderungen und Staus sorgen.

Die vermutlich größte Demonstration am Wochenende ist der jährliche sogenannte "Marsch für das Leben" , der sich gegen Abtreibungen richtet. 5.000 Teilnehmer wollen laut Polizei am Samstag ab 13 Uhr vom Brandenburger Tor auf die Straße des 17. Juni und wieder zurücklaufen.

Die Strecke beginnt am Potsdamer Platz und führt durch Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding, Charlottenburg und zurück zum Potsdamer Platz. Insgesamt ist die Route 37 Kilometer lang. Teilnehmende können sich aber unterwegs für Teilstücke einreihen. Für Kinder sind eigene kleinere Fahrraddemonstrationen am Sonntag geplant.

Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr startet am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus ein eineinhalbstündiger Demonstrationszug gegen Kinderarmut . Für "Es reicht für alle" seien 250 Teilnehmende angekündigt, sagte die Sprecherin der Polizei. Die Route führt über die Museumsinsel zum Gendarmenmarkt.

Die Veranstalter wollen in Berlin, Hamburg und Hannover demonstrieren. Angemeldet sind in der Hauptstadt 2.000 Teilnehmer, die vom Adenauerplatz über den Ku'damm bis zum Wittenbergplatz laufen.

Am Montag ist der internationale "World Peace Day" der Vereinten Nationen. Zu diesem Anlass ist ein großer Aufzug mit 15.000 Teilnehmenden in Berlin geplant. Eine Polizeisprecherin bestätigte rbb|24, dass dafür ein Hygienekonzept vorliege. So bestehe in jedem Fall eine Maskenpflicht.