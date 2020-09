Der frühere Direktor der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat vor dem Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zu den Vorgängen in der Gedenkstätte die Aussage verweigert. Laut Medienberichten verhängte der Ausschuss am Dienstag ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro gegen Knabe und lud ihn für den 3. November wieder vor.

Untersuchungsausschuss in Berlin

In einem am Dienstag verbreiteten Schreiben hatte Knabe erklärt, er selbst sei weiterhin willig, ausführlich zu allen Themen des Untersuchungsausschusses auszusagen. Sein früherer Dienstherr, Berlins Kultursenator Klaus Leder (Linke), habe ihm jedoch nur eine stark eingeschränkte und juristisch höchst komplizierte Aussagegenehmigung erteilt. Als Nicht-Jurist könne er diese Beschränkungen nicht einschätzen, so Knabe. "Um mich nicht strafbar zu machen, blieb mir heute nichts anderes übrig, als die Aussage zu verweigern", erklärte er.

Ohne eine umfassende Aussagegenehmigung könnte darüber hinaus ein nur teilweise richtiges und damit falsches Bild von den Vorgängen entstehen, so Knabe weiter. Er sei aber jederzeit zu einer umfassenden Aussage bereit, "wenn mir mein ehemaliger Dienstherr dazu die erforderliche Genehmigung erteilt".

Im Mai hatte Lederer selbst vor dem Ausschuss die Entlassung Knabes verteidigt. In seinen Erklärungen vor dem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses sagte er, Knabe habe monatelang nichts gegen Vorwürfe der sexuellen Belästigung in der Einrichtung unternommen. Lederer ist Vorsitzender des Stiftungsrates der Gedenkstätte, der im November 2018 Knabe abberufen hatte. Laut Lederer hat seine Senatsverwaltung die Rechtsaufsicht über die Gedenkstätte.