Bild: imago images/Rüdiger Wölk

Prüfung auf Steuervergehen - Berlin erhält rund 10.000 Airbnb-Datensätze

11.09.20 | 12:47 Uhr

Wer seine Wohnung in Berlin illegal bei Airbnb vermietet hat, könnte nun in den Fokus von Steuerfahndern geraten. Laut eigenen Angaben bekommt der Senat tausende Daten zur Verfügung gestellt und will Einnahmen in jeweils vier- und fünfstelliger Höhe prüfen.

Die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen erhält noch im September rund 10.000 Datensätze der Wohnungsvermittlungsplattform Airbnb. Wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) der "Wirtschaftswoche" erklärte, handelt es sich um Daten aus den Jahren 2012 bis 2014, denen meist vier- bis fünfstellige Einnahmen pro Fall zugrunde liegen. Die sollen nun gründlich steuerlich überprüft werden. Laut Senatsverwaltung steht dabei meist möglicherweise nicht gezahlte Einkommenssteuer im Fokus, aber auch die Prüfung anderer Steuerarten sei möglich. Die Datensätze hatte eine Sondereinheit der Hamburger Steuerfahndung stellvertretend für die übrigen Bundes- und Landesbehörden 2016 in einer Gruppenanfrage von Airbnb angefordert. Nach einem mehrjährigen internationalen juristischen Verfahren ist das in Irland sitzende Unternehmen dem vor wenigen Wochen nachgekommen. Die Hamburger Steuerfahndung will diese Daten nun zeitnah an die übrigen Bundesländer übermitteln.

Weiteres Ersuchen für 2017 bis 2019

"Es ist dem Engagement Hamburgs, das hier mit allen Bundesländern zusammengearbeitet hat, zu verdanken, dass wir nach Jahren bei Airbnb diesen Erfolg erzielt haben", teilte Matthias Kollatz mit. Demnach plane die Hamburger Behörde ein weiteres Ersuchen bei Airbnb für Daten aus den Jahren 2017 bis 2019. Es bleibt abzuwarten, ob sie erneut jahrelang darauf warten müssen. Wer seine Wohung über Airbnb vermietet und dabei mehr als 520 Euro im Jahr einnimmt, muss dafür Steuern zahlen - sofern das Gesamteinkommen über dem Grundfreibetrag liegt (9.408 Euro für Singles). Bei einer Steuerhinterziehung sind eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren möglich, wobei besonders schwere Fälle auch mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden können. Unabhängig von der Strafe steht die Nachzahlung der hinterzogenen Steuern der vergangenen zehn Jahre an, samt eines Verzugszinses von sechs Prozent.

Senatsverwaltung informiert am Freitag über Steuerminus

Nachdem die Bundesregierung am Donnerstag ein Steuerloch von rund 20 Milliarden Euro verkündet hat, will auch die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen am Freitag ihre Zahlen vorlegen. Schon seit dem Frühjahr steht fest, dass die Steuereinnahmen Berlins in Folge der Corona-Krise dramatisch weggebrochen sind. Als Konsequenz will das Land im Doppelhaushalt 2020/2021 sechs Milliarden Euro Schulden aufnehmen.