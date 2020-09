Illegale Party in der Hasenheide kostet fast 90.000 Euro

Ende Juli feierten laut Polizei etwa 3.000 Menschen eine illegale Party in der Hasenheide in Berlin-Neukölln. Jetzt bringt eine parlamentarische Anfrage ans Licht: Die Kosten für Reinigung und Schäden an Pflanzen sind enorm - der Bezirk zeigt sich verärgert.