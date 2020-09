In einer internen Umfrage der Berliner Grünen haben gut 80 Prozent der Befragten angegeben, einen Universitätsabschluss zu haben. Das zeigt das Ergebnispapier "Plural nach vorne", dass die Grünen-Landesvorsitzende, Nina Stahr, am Dienstag in der Parteizentrale vorstellte. Außerdem bezeichneten sich knapp 80 Prozent als "weiß", mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, weiblich zu sein und mindestens rund ein Drittel, dass sie mindestens in zweiter Generation einen Migrationshintergrund haben.