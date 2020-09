150 Euro monatlich in Berlin

Der Berliner Senat will Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst schon bald eine monatliche Zulage zahlen. Das könnte zu jährlichen Zusatzkosten von einer Viertelmilliarde Euro führen - und einem unangenehmen Streit mit den übrigen Bundesländern.

Insgesamt sollen etwa 90 Prozent der rund 116.000 Personen im Landesdienst davon profitieren, sagte Kollatz. Sie sollen einen monatlichen Bonus von 150 Euro plus Vergünstigungen für ein BVG-Abo erhalten. Ausgeschlossen seien höhere Tarifgruppen über A13 und E13. Der Bonus ab dem 1. November gezahlt werden - allerdings müsse zu Beginn mit Verzögerungen bei der Auszahlung gerechnet werden. Die Zeit zur Umsetzung sei schlicht zu knapp, so Kollatz. "Ich gehe jedoch davon aus, dass wir dies bis Ende des Jahres umsetzen können."

Der Berliner Senat hat am Dienstag die sogenannte Hauptstadtzulage beschlossen. Dabei handelt es sich um einen monatlichen Bonus, der den Beamten und Landesangestellten im öffentlichen Dienst gezahlt werden soll. Der Senat rechnet nach eigenen Angaben mit Zusatzkosten von 240 Millionen Euro pro Jahr. "Natürlich handelt es sich dabei um Schätzgrößen", sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Die Folgen eines Ausschlusses wären zwar zunächst überschaubar, etwa müsste Berlin dann selbstständig Tarife mit Landesangestellten führen. Aber: "Wenn wir ausgeschlossen würden, wäre das Ergebnis eine gewisse Zersplitterung und das wäre kein Vorteil" für die Seite der Länder, so Kollatz. "Ein Ausschluss aus der Tarifgemeinschaft der Länder wäre Mist."

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Berliner Finanzverwaltung den 150-Euro-Bonus äußerst kritisch betrachtet. Nicht nur wegen des drohenden Bruchs mit der TDL. In einem internen Papier hatte Kollatz' Haus deutlich gemacht: Angesichts der Corona-Pandemie, der schweren Rezession, steigender Arbeitslosenzahlen, Millionen von Menschen in Kurzarbeit und vielen, die um ihren Arbeitsplatz bangen, sei die Prämie für Beamte und Angestellte aus der Zeit gefallen.

Am Dienstag erklärte Kollatz nun, dass er dem Senat den entsprechenden Beschluss vorgelegt hatte - und selbstverständlich dafür gestimmt habe.