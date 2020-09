Nun soll der neue Bausenator Sebastian Scheel, in Absprache mit den Bezirken, vor allem Signas drei Bauprojekte am Alexanderplatz, auf dem Kurfürstendamm und am Hermannplatz voranbringen. Das am Alexanderplatz geplante Hochhaus darf 130 Meter hoch werden und muss keine Wohnungen bieten. Am Ku'damm darf Signa ein bis zwei weitere Hochhäuser bauen, mit gemischter Nutzung. Und am Hermannplatz ist weiterhin ein neues Warenhaus im Stil der 1930er Jahre geplant. Das jedenfalls hatte sich der Konzern in der Vereinbarung mit dem Senat zusichern lassen.

Bausenator Scheel hat allerdings ein Problem: Seine Partei, die Linke, hat den Signa-Deal auf dem jüngsten Parteitag rundweg abgelehnt. "Signa hat den Senat erpresst, um seine Baupläne vor allem am Hermannplatz durchzusetzen", so die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert. Nur Kultursenator Klaus Lederer verteidigte auf dem Parteitag die Vereinbarung: Er habe mit seiner Unterschrift Jobs im Einzelhandel retten wollen, vor allem für Frauen im mittleren und höheren Alter. "Das lasse ich mir als Linker auch nicht nehmen", so Lederer. Sollte Signa seine Zusagen zur Rettung von Jobs jedoch nicht einhalten, fühle er sich nicht an die Vereinbarung gebunden.

Lederers Vorbehalt bezog sich vor allem auf die durch Signa ausgesprochenen Kündigungen: In den vier zu rettenden Karstadt-Filialen seien sie noch immer nicht zurückgenommen worden, erklärte eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf rbb-Nachfrage. Zuerst müssten allerdings die neuen Mietverträge für die betroffenen Filialen ausgehandelt werden. Sobald das geschehen sei, so die Verdi-Sprecherin, würden auch die Tarifverträge weiter gelten.