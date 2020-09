Steffen Berlin Donnerstag, 03.09.2020 | 14:55 Uhr

Wer behauptet, dass dies aus Fremdenfeindlichkeit kritisiert wird? In der Freizeit kann und darf jeder tun und lassen, was er bzw. sie will. Gerade in der Justiz erwarte ich vom Staat aber absolute Neutralität! Was meinen Sie, wie ein muslimischer Angeklagter reagieren würde, wenn ein bekennender Katholik mit dickem Kreuz um den Hals auf der Bank des Staatsanwalts sitzen würde? Könnte er dann noch Vertrauen haben, dass dieser Staatsanwalt auch gewissenhaft seine Ermittlungen geführt und dabei auch entlastende Beweise ausreichend gewürdigt hat? Dürfte der Angeklagte nicht Angst haben, allein wegen seiner gegensätzlichen Religion mit einer besonders schweren Strafforderung konfrontiert zu werden? Ein Staatsdiener, der seine Religionsausübung nicht einmal zeitweilig formal zurückstellen will, kann im Auge eines Angeklagten nicht oder kaum neutral handeln! Die Entscheidung schadet dem Ansehen unserer Justiz.