dpa/Carsten Koall Video: Abendschau | 04.09.20 | Kerstin Breinig | Bild: dpa/Carsten Koall

Kfz-Zulassung in Berlin - "Es hängen Existenzen an diesen Zulassungen"

04.09.20 | 19:55 Uhr

Die Wartezeiten für die Anmeldung von Fahrzeugen waren in den vergangenen Monaten besonders lang. Autohändler und Privatleute verzweifelten an der Zulassungsstelle und am Telefon. Nun soll sich das ändern – manche befürchten, zu spät. Von Efthymis Angeloudis

Seit Monaten bekommt man in den Kfz-Zulassungsstellen in Berlin nur noch sehr schwer einen Termin, um sein Auto anzumelden. Die langen Wartezeiten lassen private Anmelder verzweifeln. Diejenigen, die Glück haben, ergattern online einen Termin für Ende November. Doch drei Monate Wartezeit sind für eine Privatperson immens. Selbst bei gewerblichen Zulassungen von Autohäusern oder Anmeldediensten soll das nicht besser sein, berichten Berliner Anmelder. "In einem Fall warten wir bereits seit zwei Monaten auf eine Zulassung", sagte Claudia Höser vom Autohaus Höser in Neukölln dem rbb am Freitag. Da hätten allerdings auch gewisse Unterlagen gefehlt. In anderen Fällen seien es vier bis fünf Wochen. "Erst seit letzten Freitag sind wir bei 14 Tagen Wartezeit", sagte Höser.

Smentek: Wartezeit ist nun runter auf sieben Tage

Immerhin sollten sich die langen Wartezeiten in den Berliner Kfz-Zulassungsbehörden von bis zu zehn Wochen bis Ende August halbieren. Das sagte die zuständige Staatssekretärin Sabine Smentek (SPD) Ende Juli in der rbb-Abendschau. "Haben sie auch", bestätigt Smentek am Freitag rbb|24. "Der Stand heute beträgt sieben Tage." Solange soll es dauern bis ein neues Auto zugelassen wird. "Wir hatten Anfang der Woche 7.000 ausstehende gewerbliche Fälle. Ich gehe davon aus, dass diese morgen mit der Samstagsarbeit erledigt sein werden", erklärte Smentek. An acht Samstagen in Folge hätte die Dienststellle den Rückstau abgearbeitet. "Nur so haben wir es schaffen können". Die Mitarbeiter würden das natürlich bezahlt bekommen, fügte Smentek hinzu und erläuterte, dass die Kfz-Dienstelle am Samstag nicht offen habe, sondern nur Anträge abarbeite. Und die Ausreißer, bei denen es fast drei Monate dauert? "Ich bin Staatssekretärin aber auch Fachfrau", antwortet Smentek. "Der ein oder andere verspätet sich, weil nicht alle benötigten Unterlagen beigefügt wurden."

Zulassungen immer häufiger über Dienstleister

Das betrifft aber nur gewerbliche Zulassungen von Autohäusern oder Zulassungsdiensten. Privatpersonen, die ihr Auto anmelden oder ummelden möchten, müssen immer noch warten. Auch am Freitag konnte man online nur schwer einen Termin ergattern - für einen Prozess, der eigentlich nur wenige Minuten dauert. Da überrascht es nicht, dass Zulassungen immer häufiger von externen Firmen durchgeführt werden. "Unsere Kunden machen das ausschließlich über den Dienstleister", sagte Höser dem rbb. "Auch Kunden, die eigentlich diesmal nicht bei uns gekauft haben und einfach nur ummelden möchten, wenden sich an uns." Über das Autohaus gehen die Kfz-Anmeldungen an einen privaten Zulassungsdienst. "Die tun mir momentan wirklich leid", sagte Höser über die überstrapazierten Dienstleister. "Klar kann man jetzt die Dienstleistung bieten, aber da muss man auch die Manpower dazu haben. Momentan kriegen selbst wir sie nicht ans Telefon."

Zwei Maßnahmen sollen Privatanmeldern helfen

Wieso aber werden erst die gewerblichen Zulassungen abgearbeitet? Der Grund dafür sei nicht, dass man Menschen zu Zulassungsunternehmen treiben möchte, sagte Sandra Smentek. "Da erst ausgelieferte Autos bezahlt werden, hängen Existenzen an diesen Zulassungen. Deswegen haben wir die Priorität gesetzt, erst die Händler abzuarbeiten", erklärte die Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Inneres. Ab Mitte September sollen zwei Maßnahmen auch Privatanmeldern helfen. "Wir werden mehr Termine anbieten, weil wir Kollegen von den gewerblichen Zulassungen abziehen können", sagte Smentek. Ab 15. September sollen jeden Tag frühmorgens neue Termine bereitgestellt werden. Außerdem soll ab dem 10. September auch die Online-Zulassung einfacher werden, kündigte Smentek an. Dann könne man online auch ohne elektronischen Personalausweis sein Auto zulassen. "Viele haben keinen elektronischen Personalausweis. Deswegen hat das Menschen abgeschreckt", begründete Smentek die Neuerung.

Autohändler fürchten um ihre Existenz

Bei Claudia Höser stößt die Situation trotzdem auf Unverständnis. "Warum stockt die Kfz Zulassungstelle nicht auf", fragte die Autohändlerin. Die Händler fürchten spätestens seit der Corona-Pandemie um ihre Existenz. Die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent sollte der kriselnden Branche nach einem Verkaufsstopp von sechs Wochen wieder auf die Sprünge helfen. Doch was, wenn man ein Auto kaufen will, aber gesagt bekommt, dass man es erst in einigen Monaten fahren können wird? "Die ganzen Spontankäufe fallen weg", sagte Höser. "Wenn jemand jetzt im Sommer in Urlaub fahren und deswegen ein Auto kaufen wollte, ging das nicht mehr." Inwieweit das Kaufverhalten der Kunden dadurch beeinflusst wurde, lässt sich nicht sicher belegen. Aber die Senkung der Mehrwertsteuer werde angesichts solcher Hindernisse nicht den gewünschten Effekt haben, sagte die Autohändlerin.