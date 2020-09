Abtreibungsgegner und Gegendemonstranten protestieren in Berlin

Proteste am Brandenburger Tor

Auf beiden Seiten des Brandenburger Tors ist am Samstag zum Thema Schwangerschaftsabbruch demonstriert worden: auf der Westseite gegen Abtreibungen und auf der östlichen Seite für das Recht darauf.

Abtreibungsgegner und Gegendemonstranten haben am Samstag in Berlin demonstriert. Die beiden Demonstrationen begannen am Nachmittag zeitgleich auf gegenüberliegenden Seiten des Brandenburger Tors. Die Polizei hielt die Gruppen mit Absperrgittern und zahlreichen Einsatzkräften voneinander getrennt.