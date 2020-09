Die Berliner Staatsanwaltschaft soll im Fall des vergifteten Regierungskritikers Alexej Nawalny Rechtshilfe für die russischen Behörden leisten. Die hatten darum gebeten, in den Ermittlungen zum Gesundheitszustand Nawalnys beteiligt zu werden.

Die Ermittler seien dazu von der Berliner Justizsenatsverwaltung beauftragt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag via Twitter mit. Dem Ersuchen aus Russland zufolge sollen die Ermittler außerdem Auskünfte über Nawalnys Gesundheitszustand einholen. Wie der Berliner Justizsprecher, Sebastian Brux, rbb|24 auf Anfrage sagte, steht eine mögliche Ermittlung für Russland unter dem Vorbehalt, dass Nawalny einer solchen Befragung zustimmt.

Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Russland ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie und Freunde in die Charité verlegt worden. Nawalny konnte inzwischen aus dem künstlichen Koma geholt werden und ist ansprechbar. Die Bundesregierung hatte nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, dass sie es als zweifelsfrei erwiesen ansehe, dass Nawalny mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet worden sei.

Moskau bezweifelt das und will nach eigenen Angaben Informationen darüber erhalten, welche Substanz genau die Ärzte der Charité bei dem Putin-Kritiker gefunden haben.

Bereits Ende August war von der russischen Generalstaatsanwaltschaft ein Rechtshilfegesuch bei der Berliner Justizsenatsverwaltung eingegangen. Zuständig war die Senatsverwaltung zunächst aufgrund der Unterbringung Nawalnys in der Berliner Charité. Nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRS) sind Landesbehörden aber verpflichtet, die Bundesregierung einzubeziehen, sobald es um Fälle mit besonderer politischer Bedeutung geht: "Sie werden Bedenken der Bundesregierung Rechnung tragen", heißt es in dem Gesetz.

Nach Angaben von Senatssprecher Brux wartet die Justizverwaltung nun, ob das Auswärtige Amt und das Bundesjustizministerium Berlin grünes Licht für die Befragung Nawalnys geben.