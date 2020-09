Mindestens 150 Euro mehr im Monat und eine Angleichung der Wochenarbeitszeiten in Ost und West: Mit diesen Forderungen gehen die Gewerkschaften in die zweite Runde der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Ein Angebot der Arbeitgeber steht noch aus.

Verhandelt wird in Potsdam für insgesamt 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte, davon 126.000 beim Bund. Die erste Tarifrunde am 1. September blieb zunächst ergebnislos und ohne Arbeitgeberangebot.

Die Tarifparteien von Bund und Kommunen kommen am Samstagvormittag in Potsdam zu ihrer zweitägigen zweiten Tarifrunde zusammen. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund fordern für die Angestellten 4,8 Prozent höhere Löhne, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr Geld. Zudem verlangen die Gewerkschaften eine Kürzung der längeren ostdeutschen Wochenarbeitszeit um eine Stunde und damit eine bundesweite Angleichung.

Vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen haben die Arbeitgeber die Forderung der Gewerkschaften nach deutlichen Tarifsteigerungen abgelehnt. "Wertschätzung zeigt sich nicht immer durch Entgeltsteigerungen, sondern eben auch durch einen sicheren Arbeitsplatz", sagte der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Ulrich Mädge (SPD), der Zeitung "Die Welt" am Freitag. Im öffentlichen Dienst müsse anders als in der Privatwirtschaft niemand befürchten, arbeitslos zu werden. Mädge sagte mit Blick auf die erhöhten Anforderungen in der Coronakrise etwa für Mitarbeiter in Gesundheitsämtern und Krankenhäusern, zur Wahrheit gehöre auch, dass nicht alle Beschäftigtengruppen im öffentlichen Dienst während des Lockdowns gleichermaßen stark belastet gewesen seien. "Einige haben gar keine Arbeitsleistung erbracht, waren sie doch bei vollen Bezügen bezahlt freigestellt - andere haben aufgrund unseres Tarifvertrags zur Kurzarbeit 95 Prozent ihres Nettoentgelts erhalten." Das alles müsse berücksichtigt werden.

Das Land Berlin hat bereits im Mai beschlossen, seinen 25.000 Beschäftigten eine Corona-Prämie von bis zu 1.000 Euro pro Person auszahlen. Das Geld soll an Menschen gehen, die in der Corona-Krise Außergewöhnliches leisten und in vielen Fällen einer besonderen Gesundheitsgefahr ausgesetzt sind. Zu den Begünstigten sollen neben Ärzten und Pflegern der landeseigenen Krankenhauskonzerne Vivantes und Charité unter anderem auch Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter zählen, aber auch Mitarbeiter der Gesundheitsämter, Erzieherinnen und Erzieher im Notbetrieb in städtischen Kitas und Horten und Mitarbeiter der Jobcenter.



Die rot-schwarz-grüne Landesregierung in Brandenburg plant keine formelle Prämie für in der Corona-Krise besonders geforderte Landesbeschäftigte. Laut Regierungssprecher Florian Engels gebe jedoch sowieso die Tradition, Beschäftigten zum Jahresende eine Prämie auszuzahlen, die über das vergangene Jahr besonders beansprucht gewesen seien und über das allgemeine Maß herausragende Leistungen erbracht hätten.

