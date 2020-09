Nach den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen am Wochenende kam Kritik an der Einsatzplanung der Polizei auf - vor allem wegen der Vorfälle am Reichstag. Der Vergleich zeigt: Am 1. Mai sind jedes Jahr fast doppelt so viele Polizisten in Berlin. Von Dominik Wurnig

Im Rahmen der Demonstration am vergangenen Wochenende gelang es Rechtsextremen, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen und bis zum Besuchereingang des Bundestagsgebäudes vorzudringen. Im Nachgang wurde Kritik an der Polizeitaktik laut. "Das darf nicht wieder passieren", sagte dazu der Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Am 1. Mai ist die Berliner Polizei regelmäßig mit weit mehr Einsatzkräften präsent als rund um die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am vergangenen Samstag. Das zeigt eine Auswertung von Polizei- und Medienberichten von rbb|24. So waren seit 2017 in jedem Jahr mindesten 5.000 Polizisten bei den Demonstrationen und Veranstaltungen am 1. Mai im Einsatz (mehr Zahlen in der untenstehenden Tabelle) . Am vergangenen Samstag waren rund 3.000 Polizisten im Einsatz; die Behörde schätzte die Zahl der Demonstrierenden auf rund 38.000.

Dabei ist jedes Protestereignis einzigartig und braucht dementsprechend ein maßgeschneidertes Einsatzkonzept der Behörden. So ist beispielsweise der 1. Mai in der Regel ein Tag voller Veranstaltungen und Demonstrationen, die über die ganze Stadt verteilt sind. Das reicht von morgendlichen Gewerkschaftsaufzügen, über AfD-Feste in Pankow und Demonstrationen in Grunewald bis hin zum MyFest mit mehreren 10.000 Besuchern, das bis tief in die Nacht geht. In der Regel bindet die sogenannte Revolutionäre 1. Mai-Demonstration einen Großteil der Polizisten; 2019 nahmen daran laut Polizei etwa 5.000 Protestierende teil.

Selbst während der globalen Pandemie im Ausnahmejahr 2020 waren 5.000 Polizisten am Tag der Arbeit in Berlin im Einsatz. Sie erlebten laut Innensenator Geisel einen insgesamt "ruhigen 1.Mai". Auf Grund der Pandemie war das Versammlungsrecht massiv eingeschränkt worden. Größere Ansammlungen waren zu dem Zeitpunkt verboten; die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen eine Straftat. Neben 27 genehmigten kleinen Kundgebungen fand auch eine nicht genehmigte Demonstration mit mehreren Tausend Teilnehmen laut Innensenator.