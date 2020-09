dpa/Bernd von Jutrczenka Audio: Inforadio | 07.09.2020 | Juliane Kowollik | Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Maßnahmen für mehr Klimaschutz - Senat berät über Solardach-Pflicht und autofreie City

08.09.20 | 08:54 Uhr

Mit einem Maßnahmenpaket will der Berliner Senat den klimaschädlichen CO 2 -Ausstoß stärker runterfahren. So könnten zum Beispiel Autos mit Verbrennungsmotor aus der Innenstadt verbannt werden. Am Dienstag wird über verschiedene Konzepte beraten.

Der Berliner Senat plant, in seiner Sitzung am Dienstag mehrere Maßnahmen zum Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Auf dem Programm stehen Beratungen über ein Konzept zur Senkung des klimaschädlichen CO 2 -Ausstoßes, das Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (Bündnis 90/Die Grünen) vorgelegt hat - vorraussichtlich soll auch ein Beschluss gefasst werden. Grundlage für den Maßnahmenkatalog ist die sogenannte Klimanotlage, die Berlin im vergangenen Dezember beschlossen hatte.

Fahrzeuge des Landes könnten emissionsfrei werden

Teil des Konzeptes sind deutlich höhere Parkgebühren und eine abgasfreie Zone in Berlin. Die sogennannte "Zero Emission Zone" (ZEZ) sieht vor, mittelfristig keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr in der Innenstadt zu erlauben - später dann in ganz Berlin. Außnahmen sollen für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Katastrophenschutz möglich sein. Ein konkreter Zeitplan für das umstrittene Projekt wird am Dienstag voraussichtlich noch nicht festgelegt. Ein weiterer Vorschlag: Die Fahrzeugflotten des Landes sollen emissionsfrei werden. Danach müssten auch die Senatorinnen und Senatoren auf einen emissionsfreien Antrieb umsteigen - solange nicht besondere Sicherheitserfordernisse dagegen sprechen.

Diskussion über Pop-up-Radwege

Ebenfalls im Konzept zur CO 2 -Senkung enthalten ist eine Solarpflicht für alle Neubauten und bei Dacherneuerungen. Für öffentliche Gebäude ist sie grundsätzlich vorgesehen. Das Ziel der Umweltverwaltung: Solaranlagen auf allen öffentlichen Dächern. Auch Stadtquartiere sollen künftig von vornherein klimaneutral geplant werden - und nicht nur einige Modellquartiere. Ölheizungen könnten in Berlin außerdem schon vor 2026 verboten werden. Auch über die sogenannten Pop-up-Radwege, die die Verkehrsverwaltung und einige Bezirke während der Corona-Pandemie einrichten ließen, soll am Dienstag diskutiert werden. Sie sind nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom Montag nicht zulässig und müssen wieder entfernt werden. Die Senatsverwaltung hatte bereits am Montag angekündigt, die noch nicht rechtskräftige Eilentscheidung anzufechten und vor das Oberverwaltungsgericht zu ziehen.

