Kerstin Rocktäschel Berlin Donnerstag, 10.09.2020 | 08:57 Uhr

Ich hoffe, die Berufung des Senats wird abgewiesen.



Denn seit Frau Günther im Amt ist, gibt es nur noch Chaos.



Wenn ich mir die Schloßstraße in Steglitz ansehe...

Da gibt es nur noch eine Spur für Autos, die sie sich dann noch mit Bussen teilen müssen, weil dort viel Linienbusverkehr, auch quer zur Fahrtrichtung, ist. Lieferfahrzeuge kommen kaum noch an die Läden ran, weil Poller aufgestellt wurden...



So allmählich frage ich mich, wozu ich Kfz-Steuern, Parkgebühr und vielleicht noch Citymaut bezahlen soll, wenn man kaum noch eine Möglichkeit hat, sein Auto ordentlich zu nutzen, denn ohne private PKWs wird es auch künftig nicht gehen, denn die sind fester Bestandteil der Infrastruktur einer Stadt.