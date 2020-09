Die Berliner Staatsanwaltschaft will einem Bericht zufolge nicht gegen Hangameh Yaghoobifarah ermitteln. Bundesinnenminister Seehofer hatte das nach einer "taz"-Kolumne gefordert. Dort schrieb Yaghoobifarah unter anderem, die Polizei gehöre auf die Mülldeponie.

Die Berliner Staatsanwaltschaft sieht laut einem Medienbericht in der Veröffentlichung der umstrittenen Kolumne "All cops are berufsunfähig" [taz.de] im Juni keine Straftat. Nach Informationen des "Tagesspiegels" lehnten die Strafverfolger Ermittlungen gegen Autor*in Hengameh Yaghoobifarah ab.

Yaghoobifarah war vorgehalten worden, in dem Text Polizisten mit Müll gleichgesetzt zu haben, der entsorgt gehöre. Laut "Tagesspiegel" sieht die Staatsanwaltschaft bei ihrer Vorprüfung keinen Anfangsverdacht - weder auf Beleidigung noch auf Volksverhetzung. Ein förmliches Ermittlungsverfahren werde nun voraussichtlich gar nicht erst eingeleitet. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Yaghoobifarah vorgeworfen, mit der Wortwahl in der Kolumne Straftatbestände erfüllt zu haben.