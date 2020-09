Etwas mehr als die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner hält die umstrittenen Pop-up-Radwege für eine gute Maßnahme zum Umweltschutz. Das geht aus dem aktuellen Berlin-Trend von infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der "Berliner Morgenpost" hervor. 52 Prozent der Befragten wollen demnach dauerhaft an diesen Radwegen festhalten, 43 Prozent fordern deren Abschaffung. Zur Zeit gibt es in Berlin 14 solcher zunächst nur temporär angedachter Radwege. Ob sie dauerhaft bleiben können, entscheidet das Berliner Oberverwaltunsgericht in der zweiten Oktoberhälfte. Dass die U-Bahn ausgebaut wird - wenn auch für viel Geld – halten mehr als 80 Prozent für eine gute Idee. Der Senat hat der BVG 19 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt. Mehr als 80 Prozent befürworten auch die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Nahverkehr . Das favorisiert vor allem die SPD, im Klimapaket der grünen Verkehrssenatorin steht dieser Punkt allerdings nicht mehr.

Keine Mehrheit gibt es für die City-Maut, also für eine Nutzungsgebühr für Autofahrer, wenn sie in die Innenstadt fahren wollen. 64 Prozent der Befragten sprechen sich gegen eine solche City-Maut aus.

Bei einem Fahrverbot für Benziner und Diesel in Berlin ab 2030 halten sich Gegner und Befürworter im BerlinTrend in etwa die Waage. 47 Prozent der Befragten fänden einen solchen Schritt richtig und gut, etwas mehr, nämlich 49 Prozent, lehnen solche Fahrverbote ab. Hintergrund der Frage: Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will Autos mit Benzin- und Dieselmotoren binnen zehn Jahren aus der Innenstadt verbannen. Ab 2030 sollen "Pkw mit Verbrennungsmotoren auf fossiler Basis in der Umweltzone möglichst ausgeschlossen werden", heißt es in Günthers Gesetzvorlage, die sie im Januar in den Senat eingebracht hatte. Ab dem Jahr 2035 sollte das Verbot dann auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Beschlossene Sache ist das alles aber noch nicht. Von der SPD wird dieser Plan bislang abgelehnt.