"Deutsche Wohnen & Co. enteignen" - Senat übergibt Volksbegehren an das Abgeordnetenhaus

22.09.20 | 14:58

Das Berliner Abgeordnetenhaus muss sich jetzt innerhalb von vier Monaten mit dem Anliegen der Enteignungs-Initiative beschäftigen. Dazu gab der Senat am Dienstag eine Stellungsnahme an das Parlament weiter. Lehnt dieses ab, dürfte ein Volksbegehren anlaufen.





Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat eine weitere Hürde genommen. Der Berliner Senat habe am Dienstag seine Stellungnahme zu dem bundesweit einmaligen Anliegen abgegeben, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung. Das ist notwendig, bevor sich als nächstes das Abgeordnetenhaus damit beschäftigt.



Dem Landesparlament werde die Stellungnahme nun zugeleitet, sagte Pop. "Mit dem heutigen Senatsbeschluss ist nun der Weg frei, für eine Debatte im Parlament und in der Stadtgesellschaft zur Frage einer geplanten Vergesellschaftung und deren Folgen", teilte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) am Dienstag dazu mit.

Senat unterstützt grundsätzliches Ziel der Initiatoren

In dem Beschluss unterstützt der Senat grundsätzlich die Ziele der Initiatoren, geht dann jedoch eher auf die eigenen Bemühungen ein. So sieht sich die Regierung nach eigenen Aussagen dem Ziel verpflichtet, den Bestand kommunaler Wohnungen durch Neubau und Ankauf bis 2026 auf mindestens 400.000 Wohnungen zu erhöhen.



Die Initiatoren des Volksbegehrens fordern das Land auf, die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen zu kaufen. Das ginge laut Senat nur durch ein politisch und juristisch umstrittenes Vergesellschaftungsgesetz. Nach Angaben des Senats wären zur Umsetzung der von der Initiative geforderten Maßnahmen nach derzeitigem Stand mehr als 226.000 Wohnungen aus Privateigentum in öffentliches Eigentum zu überführen.



Die Initiative setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu "vergesellschaften". Oppositionsparteien und Immobilienwirtschaft lehnen das ab, auch die SPD hatte sich dagegen ausgesprochen. Die SPD-geführte Innenverwaltung äußerte verfassungsrechtliche Bedenken.

"Ziel ist weiterhin eine Volksabstimmung"

Das Abgeordnetenhaus muss sich nun spätestens nach vier Monaten entscheiden, ob es das Volksbegehren annimmt oder ablehnt. Bei einer Ablehnung durch das Abgeordnetenhaus müssen innerhalb von weiteren vier Monaten gut 170.000 Wahlberechtigte zustimmen. Erst dann gibt es einen Volksentscheid.



Rouzbeh Taheri, Mit-Begründer und Sprecher der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen", hatte bereits in der vergangenen Woche gegenüber rbb|24 angekündigt, notfalls auch die nächste Stufe zu erklimmen, sollte das Abgeordnetenhaus die Forderungen des Volksbegehrens ablehnen. Er rechne damit, so Taheri, dass man ab Ende Februar, Anfang März 2021 mit der Sammlung von Unterschriften für das eigentliche Volksbegehren starten werde. Ziel sei weiterhin eine Volksabstimmung im Herbst 2021, wenn auch die Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus stattfinden.

Initiatoren hatten Text geändert