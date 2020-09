Berlins Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) will 2021 für die SPD in Niedersachsen antreten. Krach bewirbt sich um das Amt des Regionspräsidenten in Hannover. Der SPD-Unterbezirk nominierte den gebürtigen Hannoveraner am Mittwoch. Die Kommunalwahlen in Niedersachsen finden im September 2021 statt.