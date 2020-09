Namensschriftzug der Beuth-Hochschule in Wedding demontiert

Der Schriftzug vor der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin wurde demontiert, um Platz für ein neues Laborgebäude zu schaffen. Zugleich sind die Bauarbeiten Teil der geplanten Umbenennung. Historische Quellen haben gezeigt: Der Namenspatron war Antisemit.

Bauarbeiter haben vor der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin-Wedding am Mittwoch den 43 Meter langen Namensschriftzug der Hochschule demontiert. Die insgesamt 173 Tonnen schweren Buchstaben müssen weichen, um Platz für ein neues Laborgebäude zu schaffen. Gleichzeitig sind die Arbeiten Beginn der geplanten Umbenennung der Hochschule, wie Sprecherin Monika Jansen rbb|24 am Donnerstag sagte.