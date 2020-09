Bild: dpa/Christoph Soeder/Patrick Pleul

AfD-Vorsitz in Brandenburg - Zweikampf um die Kalbitz-Nachfolge

06.09.20 | 15:59 Uhr

In der Brandenburger AfD-Fraktion könnte es zu einem Zweikampf zwischen Christoph Berndt und Dennis Hohloch um die Kalbitz-Nachfolge kommen. Es wäre ein Wettbewerb zwischen einem "erwiesenen Rechtsextremisten" und einem "Kalbitz-Getreuen". Von Oliver Soos

Der Vorsitzende des Vereins "Zukunft Heimat", Christoph Berndt, hat am Samstag offiziell bestätigt, dass er zu einer Kandidatur als AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag bereit ist. Nach dem Rückzug des bisherigen Fraktionschefs Andreas Kalbitz ist die Fraktionsspitze vakant. Wann ein Nachfolger gewählt wird, ist offen. Aus Kreisen der Brandenburger AfD-Fraktion heißt es, man sei im Moment gespalten. Um den politischen Kurs gehe es dabei nicht, da bleibe man auf dem jetzigen Kurs. Es gehe um die Frage, ob man Kalbitz die Treue halten oder sich von ihm emanzipieren soll.

Laut Verfassungsschutz ein "erwiesener Rechtsextremist"

Mit Christoph Berndt tritt ein Kandidat an, der Kalbitz bei der Landtagswahl 2019 beinahe Listenplatz 1 streitig gemacht hätte und der Kalbitz zu seinem Rücktritt als Fraktionsvorsitzender gedrängt haben soll, nachdem dieser Hohloch mit einem unkontrollierten Begrüßungsboxhieb ins Krankenhaus befördert hatte. Einige AfD-Abgeordnete sehen in Berndt den Richtigen für einen Neuanfang, auch wenn er beim Brandenburger Verfassungsschutz als "erwiesener Rechtsextremist" geführt wird. AfD-Fraktionsvize Steffen Kubitzki macht aus seiner Unterstützung für Berndt keinen Hehl. "Hohloch soll lieber Parlamentarischer Geschäftsführer bleiben, da macht er einen tollen Job", sagt Kubitzki und lobt Berndt als "hochintelligenten Mann". Fraktionsvize-Kollegin Birgit Bessin lässt zwar nicht durchblicken, wen sie favorisiert, doch auch sie sagt, dass Berndt sehr gute Landtagsreden halten würde und dass die AfD gerade in der Corona-Debatte von seinem Fachwissen profitiere.

Berndt: Masken, Symbol der Entmündigung

Der 64-jährige Berndt ist in Ost-Berlin aufgewachsen. Er hat Zahnmedizin studiert, hat einen Doktortitel und arbeitete zuletzt als Labormediziner an der Berliner Charité. Seine Reden im Landtag sind deutlich geschliffener als die der meisten seiner Mitstreiter. Er spickt sie mit vielen Zahlen, Zitaten und Bildern und gibt sich dabei gerne als Medizin-Fachmann, der mit Fug und Recht behaupten könne, dass die Corona-Pandemie harmlos sei und die Politik der Landesregierung falsch. In einer Landtagsrede vom 28. August 2020 sagte Berndt: "Stand 27. August 2020 wurden in Brandenburg 170 positive infizierte Erkrankte und sieben stationär behandelte Covid-19-Patienten gezählt und wer da sagt, wir seien mitten in der Pandemie, der kann auch im August sagen, wir seien mitten im Winter. Denken wir an die Ausweitung und Durchsetzung der Maskenpflicht, die angesichts der extrem niedrigen Prävalenz von Covid-19 keinen medizinischen Sinn erkennen lässt, sondern nur als Symbol unserer Entmündigung zu verstehen ist."

Anhänger von Verschwörungsmythen

Seine Argumentation endet mit einer schlichten Behauptung, die ein Ziel hat: Die Bürger sollen das Vertrauen in die Politik verlieren, denn sie würden entmündigt. Ein typisches Muster, dessen sich Berndt auch immer wieder auf Demonstrationen bedient. Bei einer Kundgebung am 22. August 2020 in Cottbus verbreitete er: "Es ist kein Zufall, dass die Maskenpflicht eingeführt wurde, als die Epidemie längst am Abklingen oder fast schon abgeklungen war. Die Maskenpflicht soll das ersetzen, was es nicht gibt, nämlich ein Krankheitsgeschehen, ein Epidemiegeschehen." Jan Redmann ist CDU-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag. Er beobachtet Berndts Auftritte mit Kopfschütteln. "Er ist Anhänger aller möglicher Verschwörungsmythen, und er wirkt dabei auch stark über die Straße. Früher waren es die Zukunft Heimat-Demos, heute sind es eher die Corona-Demos. Für die AfD ist er eine wichtige Figur, weil er versucht, neue politische Vorfelder zu erschließen", sagt Redmann.

Der Mythos vom Bevölkerungsausstausch

Christoph Berndt ist erst seit 2018 in der AfD und seit der Wahl 2019 Mitglied der Landtagsfraktion. Zuvor erreichte er einige Bekanntheit als Demonstrationsveranstalter mit seinem Verein "Zukunft Heimat". Von seinem Wohnort Golßen im Kreis Dahme-Spreewald aus organisierte er islam- und fremdenfeindliche Proteste, vor allem in Cottbus. In seinen Reden setzt er unter anderem "Multikulti" mit Kriminalität gleich und phantasiert über einen geplanten Bevölkerungsaustausch, so zum Beispiel am 21. August 2019 in Luckau: "Unsere Schüler sind Leidtragende eines menschenverachtenden teuflischen Gesellschaftsexperiments, unsere monoethnische Demokratie in ein multikulturelles und multikriminelles Siedlungsgebiet zu verwandeln." Für den Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, ist Christoph Berndt einer der Radikalsten in der Brandenburger AfD. "Christoph Berndt ist Vorsitzender und Ideengeber des Vereins Zukunft Heimat, den wir seit Anfang dieses Jahres als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung beobachten. Berndt selbst wird bei uns als erwiesener Rechtsextremist geführt. Er hat persönliche Kontakte zu neonationalsozialistischen Strukturen und Personen", sagt Jörg Müller.

Berndts "Sieben-Finger-Strategie"

Berndt habe sich zu einer so genannten "Sieben-Finger-Strategie" bekannt, die zum Ziel habe, AfD, Zukunft Heimat, Pegida, Identitäre Bewegung, Ein Prozent Bewegung, Compact und Institut für Staatspolitik zu einer großen Bewegung zu vereinen. Bei Zukunft Heimat gäbe es außerdem ein Zusammenwirken mit Neonazis der 2012 verbotenen Spreelichter/ Widerstandsbewegung Südbrandenburg, so Müller. Christoph Berndt weist diese Erkenntnisse zurück und stellt sich als Opfer einer Verleumdungskampagne dar. "Der eine war in der Jungen Alternative, der andere war bei Zukunft Heimat und er kennt den, den und den und weil er diese Kontakte hat, ist er ein Rechtsextremist. Diese Kontaktschuld lehne ich komplett ab", sagt Berndt. Er habe allen schon vorhergesagt, dass die Medien über einen Rechtsruck in der AfD berichten würden, egal wer zu Kalbitz Nachfolger gewählt wird.

Hohloch ist zweiter möglicher Kandidat

Dennis Hohloch, der zweite mögliche Kandidat, ist ein 31-jähriger smart wirkender Lehrer aus Potsdam. Im Moment kuriert er noch die Folgen des Boxhiebs aus, den ihm Kalbitz auf die Milz verpasst hat, unbeabsichtigt, wie Hohloch betont hat. In der vergangenen Woche war er zum ersten Mal seit seinem Krankenhausaufenthalt wieder im Landtag, um mit der Partei über die Zukunft zu sprechen. Zu seinen eigenen Machtambitionen äußerte er sich dabei nur vage. "Wir sind noch im Diskussionsprozess. Ich schließe den Fraktionsvorsitz für mich natürlich nicht aus und da werde ich auch mit Christoph Berndt nochmal reden. Das wird aber alles ganz gesittet und in Ruhe ablaufen, dafür haben wir ja Zeit", sagte Hohloch. Die AfD-Fraktion plant, ihren Vorsitzenden am 29. September zu wählen. Der Brandenburger Verfassungsschutz hat über Hohloch weniger Erkenntnisse als über Berndt. Doch auch Hohloch sei kein gemäßigter AfD-Politiker, so Verfassungsschutzchef Jörg Müller. "Seine Vita zeigt, dass er aus der Jungen Alternative kommt, die ja auch als Beobachtungsobjekt eingestuft wurde." Er habe Kontakte zu Identitären und sei in deren Umfeld. "In seiner Jungen Alternative gibt es einige erkannte Identitäre, und er hat sich auch deren Positionen zu eigen gemacht. Gerade den ethno-kulturellen Begriff des großen Volksaustauschs hat Hohloch auch bedient", sagt Müller.

"Kalbitz-Getreuer" trotz Milzriss

Der Brandenburger Verfassungsschutzchef sieht bei Hohloch eine große inhaltliche Nähe zu Kalbitz. Hohloch gilt als Kalbitz-Getreuer. Wenn Kalbitz vor die Kameras trat, um seine politische Zukunft zu erklären, stand meistens Hohloch neben ihm. Auch nach dem Boxhieb hat Hohloch öffentlich kein schlechtes Wort über Kalbitz verloren, auch nicht, als der AfD-Landtagsmitarbeiter Kai Laubach auf Facebook verbreitete, Kalbitz habe Hohloch als "zerbrechliches Weichei" bezeichnet. Jörg Müller vom Brandenburger Verfassungsschutz geht davon aus, dass mit Andreas Kalbitz weiter zu rechnen ist, ganz egal, wer neuer Fraktionsvorsitzender wird. Denn Kalbitz sei wegen seiner Prominenz gerade für viele junge AfDler immer noch ein Idol. Einige Abgeordnete und Landtagsmitarbeiter verdanken Kalbitz ihre politische Karriere.

Sendung: Inforadio, 07.09.2020