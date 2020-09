Martina Berlin Montag, 28.09.2020 | 12:04 Uhr

Nachrichten aus dem demokratischen Deutschland: Es können Nazis und Antidemokraten gewählt werden. In demokratischen Wahlen. Das macht weder die Partei noch die Kandidaten, noch deren Wähler zu Demokraten.

Klippschule für deutsche Patrioten: Sonst wäre die NSDAP ja auch eine demokratische Partei gewesen. Schliesslich musste sie sich in kein Parlament putschen. Sie wurde gewählt um die Demokratie abzuschaffen. Was zählt ist die Agenda. Das Programm und die Praxis. Verantwortung trägt jeder Wähler persönlich.

An dieser Stelle noch einmal einen zynischen Dank an den sich damals als "bürgerliche Mitte" verstehenden angeblich guten und braven Deutschlandliebhaber der die NSDAP in die Parlamente wählte.

Kann man sich nur deutlich positionieren. Egal ob man Lokalpolitiker für DIE LINKE, Parteipolitiker der CDU, FDP oder der SPD ist. Es kann gut und wichtig sein zu wissen wo die Feinde der Demokratie sitzen und wie sie heissen. Auch am klaren Trennungsstrich wächst die Demokratie.