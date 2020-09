SPD-Fraktionschef Erik Stohn warnte am Dienstag in Potsdam, dass die AfD-Fraktion mit Berndt, der den Verein "Zukunft Heimat" führt, weiter nach rechts driften werde. Der Verein wird vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistisch einstuft. "Die AfD wird dann immer gefährlicher", sagte Stohn. "Sie rückt weiter nach rechts."

Am Montag war bekannt geworden, dass Berndt als AfD-Fraktionschef kandidieren will. Der Abgeordnete selbst äußerte sich bisher nicht selbst dazu.



"Zukunft Heimat" ruft seit 2015 regelmäßig zu Demonstrationen gegen Geflüchtete auf, zunächst im Spreewald, später in Cottbus. Zuletzt hatte Berndt als gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag mehrfach die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen gefordert: Vor allem die Maskenpflicht in Läden, Schulen und im ÖPNV stellt aus seiner Sicht einen nicht hinnehmbaren Eingriff in die Grundrechte dar. Berndt wird dem völkischen "Flügel" der AfD zugerechnet, der sich mittlerweile offiziell aufgelöst hat.