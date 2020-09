Wegen der privaten Nutzung seines Dienstwagens muss sich der Bürgermeister von Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) einem Disziplinarverfahren stellen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Montagabend in einer Sondersitzung beschlossen. Diese Sitzung hatten SPD und Mitglieder der Wählervereinigung 2019 beantragt. Die Stadtverordneten wollen klären lassen, ob der parteilose Bürgermeister Ralf Lehmann seinen Dienstwagen, einen Opel Insignia, rechtmäßig nutzt.

"Ich habe den Auftrag erhalten, den Bürgermeister davon in Kenntnis zu setzen, dass er per Morgen den Dienstwagen privat nicht mehr nutzen darf", sagte Jörg Grundmann, der Vorsitzende der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung, dem rbb nach der Sondersitzung. Lehmann hatte sich nach rbb-Informationen im Jahr 2000 von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigen lassen, dass er seinen Dienstwagen auch privat nutzen darf, sofern er alle Fahrten korrekt mit einem Fahrtbuch getrennt festhält. Die SVV hatte das damals so bestätigt.

In dem Disziplinarverfahren soll es außerdem um Lehmanns Aufsichtsratstätigkeiten in der städtischen Wohnbaugesellschaft und in der Tourismusgesellschaft gehen. Er soll erhaltene Aufwandsentschädigungen nicht an die Stadtkasse abgeführt haben. "Die Stadtverordneten gehen davon aus, dass Ralf Lehmann mindestens seit 2000 keine Einzahlungen vorgenommen hat", erklärte Detlef Malchow, Vorsitzender der Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/Wählergemeinschaft Inselgemeinden, in einer Pressemitteilung. Das sei laut Gesetz aber zwingend erforderlich. "Der finanzielle Schaden für die Stadt Bad Freienwalde ist extrem hoch, weit höher als der Schaden, der der Stadt Berlin aufgrund vorenthaltener Zahlungen durch die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher zugefügt wurde", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Wählergemeinschaft [wv19.de].

Katja Göcke (parteilos), die zweite Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, hatte den Beschlussantrag eingebracht, über ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister abstimmen zu lassen. "Hier geht es in erster Linie darum, wirklich zum Wohle der Stadt zu handeln und hier eine sachliche Klärung herbeizuführen, um alle Fragen im Prinzip abschließend klären zu können", sagte Göcke am Montagabend dem rbb.