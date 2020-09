Diese und mehr Pläne für Cottbus und die Lausitz präsentierten am Donnerstag Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), die Deutsche Bahn und die Ministerpräsidenten von Brandenburg und des Freistaates Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU). "Wir erleben hier das Entstehen von Arbeitsplätzen, die für den Strukturwandel von allergrößter Bedeutung sind", sagte Scholz am Donnerstag dem rbb. Die Finanzierung des Projektes sei - auch über spätere Legislaturperioden hinaus gesichert.

In Cottbus sind am Donnerstagvormittag die Pläne für den Ausbau des Bahnwerks vorgestellt worden. Ab 2023 entstehen nach Angaben der Deutschen Bahn am Standort des heutigen Bahnwerks Cottbus eine neue ICE-Halle für die schwere Instandhaltung von Elektrotriebzügen (ICE 4), eine Halle für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Hybridtechnik mit Elektroantrieb sowie ein Technologiezentrum zur Hybridforschung und moderne Lehrwerkstätten.

Künftig werden nach Angaben der Bahn im neuen Werk Cottbus ICE-Züge gewartet, repariert und von Grund auf umgebaut. Als einziger Standort in Deutschland wird Cottbus daneben ab 2026 Diesel- zu Hybridzügen umrüsten und die Instandhaltung dieser Fahrzeuge sichern. Im neuen Technologie- und Verwaltungszentrum sollen Experten der Hybridforschung nachgehen. Das Bahninstandhaltungswerk in Cottbus mit heute 420 Mitarbeitern existiert seit fast 150 Jahren.

"Die Braunkohle geht, die Bahn kommt. Aus dem Kohleausstieg ist ein tragfähiges Zukunftsprogramm geworden", fasste Ronald Pofalla, DB-Vorstand Infrastruktur, zusammen. Er sagte dem rbb, der Zeitplan für das Bahnwerk sei ambitioniert, aber er setze auf viel Unterstützung der Bevölkerung für das Projekt und nicht zu viel Gegenwind.



In gut sieben Jahren geht das Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde vom Netz und spätestens 2038 wird das Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe abgeschaltet. Zum Ausgleich hat der Bund Milliardenhilfen für die Lausitz zugesichert.

Mit dem im Juni beschlossenen Strukturstärkungsgesetz unterstützen Bund und Länder die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen in Brandenburg, im Freistaat Sachsen, in Sachsen-Anhalt und in Nordrhein-Westfalen beim Aufbau zukunftsfähiger Arbeitsplätze und neuer Wirtschaftsstrukturen. Über das Strukturstärkungsgesetz unterstützt der Bund die vier Bundesländer mit insgesamt 40 Milliarden Euro bis 2038. 26 Milliarden Euro davon werden im Rahmen von Bundesprogrammen und -initiativen investiert, 14 Milliarden gehen als Bundesfinanzhilfen an die Länder.