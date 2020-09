Das Gedenkzeichen der Kampagne "Die letzte Adresse" wird dem Lehrer Ludwig Kracke (1884-1952) gewidmet, der 1950 in Potsdam von einem sowjetischen Militärtribunal zu langjähriger Zwangsarbeit verurteilt wurde. Die Gedenktafel solle am Freitag an seinem letzten Wohnort in Dahme/Mark angebracht werden, teilte die brandenburgische Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke am Mittwoch mit.

Mit der Anbringung der Tafel werde an politisches Unrecht erinnert, das nicht vergessen werden dürfe, betonte Nooke. Die Tafeln der "Letzen Adresse" sollen an Menschen erinnern, die unschuldig dem stalinistischen Terror zum Opfer fielen, betonte Anke Giesen, Vorstandsmitglied des Vereins "Memorial Deutschland". Dafür wird an den Häusern, in denen sie zuletzt gewohnt haben, eine Gedenktafel angebracht.



Ziel der Initiative "Die letzte Adresse" ist nach Angaben von "Memorial Deutschland" die Bewahrung des Andenkens an die Opfer politischer Repressionen der Sowjetunion. Das Projekt wurde 2013 in Moskau ins Leben gerufen. Die Gedenktafeln sollen an Menschen erinnern, die zwischen 1918 und 1991 durch politische Verfolgung schuldlos ihr Leben verloren. Inzwischen seien mehr als 800 Tafeln in Russland, der Ukraine, Moldawien, Tschechien und Georgien angebracht worden.