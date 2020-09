Immer mehr Eltern in Brandenburg wollen ihre Fünfjährigen noch nicht einschulen lassen. Deshalb will das Bildungsministerium bei der Stichtagsregelung nachschärfen und die Grenze für Einschulungen vorziehen - allerdings noch nicht im nächsten Schuljahr.

Der von der rot-schwarz-grünen Koalition in Brandenburg verabredete neue Stichtag für Geburtsdaten bei Einschulungen wird in zwei Jahren vom 30. September auf den 30. Juni vorgezogen. Das teilte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage aus der Linksfraktion des Landtages mit. Die neue Stichtagsregelung ab dem Schuljahr 2022/2023 soll verhindern, dass bereits fünfjährige Kinder schulpflichtig werden.

Eltern drängen schon seit Jahren darauf, die Stichtagsregelung zu ändern. Immer mehr potenzielle ABC-Schützen waren in den vergangenen Jahren zum regulären Schulbeginn für ein Jahr zurückgestellt worden. Ihr Anteil an den schulpflichtigen Jungen und Mädchen stieg von 10,2 Prozent vor zehn Jahren auf zuletzt 17,2 Prozent.

Bislang wird ein Kind schulpflichtig, das bis zum 30. September sechs Jahre alt wird. Mit dem Stichtag Ende Juni würde kein Kind mehr bereits mit fünf Jahren eingeschult werden.