Mehr Ausgaben für Krankenhäuser, Straßen, Radwege und Polizei - die Brandenburger Landesregierung will 2021 allen Ministerien mehr Geld zur Verfügung stellen. Besonders ein Ressort würde vom am Dienstag vorgestellten Haushaltsentwurf profitieren.

Die Brandenburger Landesregierung in Brandenburg will alle Ministerien im kommenden Jahr mit mehr Geld ausstatten. Das zeigt der Haushaltsentwurf für 2021, den der Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagnachmittag in Potsdam vorgestellt hat.

Demnach plant die rot-schwarz-grüne Regierung mit Ausgaben in Höhe von 15,03 Milliarden Euro. Dem stehen geschätzte Steuereinnahmen in Höhe von 8,9 Milliarden Euro gegenüber. Der Rest soll über Kredite und Zuwendungen aus Bundesmitteln finanziert werden. Das Land Brandenburg würde mit diesem Plan insgesamt 22 Milliarden Euro Schulden erreichen.