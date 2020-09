Steffen Berlin Dienstag, 22.09.2020 | 19:49 Uhr

Erschreckend ist, wie leichtfertig man an die Verfassung will, wenn es den eigenen Interessen dient, statt sich mit der Realität auseinander zu setzen. Man befürwortet das, was man der AfD nach einer Machterhaltung heute schon mal unterstellt, die es ohnehin nicht geben wird. Man begibt sich hier auf gefährliches Pflaster, da man der AfD ja argumentativ noch zuarbeiten. Macht doch einfach nachvollziehbare Politik für alle Bürger und nicht diesen aktuellen Einheitsbrei. Wenn man der AfD ganze konservative Themenfelder allein überlässt, um auf der vermeintlich richtigen Seite zu stehen, dann wird diese auch dafür gewählt. Nicht jeder Wähler vertritt in allen Themen links-grüne Meinungen. Im Rahmen der FDGO decken die etablierten Parteien eben nicht mehr alle Einstellungen ab. Statt sich wieder zu differenzieren, will man es jetzt wohl mit Taschenspielertricks richten.