Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) will Flüchtlinge auf Lesbos mit Hilfslieferungen unterstützen. Das erste Gebot sei die Hilfe vor Ort, sagte der CDU-Politiker am Samstag im Inforadio von rbb. Aus Brandenburg würden nun jeweils 500 Feldbetten, Schlafsäcke und Wolldecken sowie zehn Stromerzeuger nach Griechenland gebracht.

Berlin dringt hingegen darauf, weitere Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. Innensenator Geisel (SPD) will ausloten, ob das über ein Landesprogramm möglich ist. Die bis zu 150 Kinder, die Innenminister Seehofer (CSU) ins Land lassen will, könnten nur ein erster Schritt sein, sagte der Regierende Bürgermeister Müller (SPD) in der rbb-Abendschau am Freitag. Berlin werde im Bundesrat erneut einen Antrag einbringen, um mehr Menschen helfen zu können.

Innensenator Geisel (SPD) will am Montag in Athen mit den griechischen Behörden ausloten, ob eine Aufnahme von Flüchtlingen über ein Landesprogramm möglich ist. Seehofer lehnt einen solchen Alleingang bisher ab. Er pocht auf eine europäische Lösung. Berlin hatte sich schon vor Wochen bereit erklärt, Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern hierher zu holen. In der Stadt stünden hunderte Plätze zur Verfügung, sagte Sozialsenatorin Breitenbach (Linke).