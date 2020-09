dpa/Soeren Stache Audio: Antenne Brandenburg | 03.09.2020 | Lisa Steger | Bild: dpa/Soeren Stache

"Einheits-Expo" ab 5. September - Potsdam bereitet sich auf das Einheitsfest unter Corona-Bedingungen vor

04.09.20 | 06:15 Uhr

Ab dem 5. September wird in Potsdam 30 Tage lang gefiert. Zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung wird es allerdings kein Bürgerfest, sondern eine große Freiluft-Ausstellung geben. Derzeit laufen noch die Vorbereitungen. Ein Problem muss allerdings noch gelöst werden.

Ein Haufen Elbsand, zwei lebensgroße Matrosenfiguren und eine Schiffsschraube - so präsentiert sich Hamburg in seinem Glaskasten auf der "Einheits-Expo". Untermalt soll das von maritimer Musik werden. Allerdings fehlen noch die Lautsprecher, erklärte Thomas Braune von der Potsdamer Staatskanzlei am Donnerstag. In der Landeshauptstadt laufen derzeit die Vorbereitungen für die 30-tägige Freiluft-Ausstellung "Einheits-Expo" anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Landesregierung auf ein Bürgerfest verzichtet, stattdessen richtet Brandenburg die Feiern ab 5. September unter dem Motto "30 Jahre - 30 Tage - 30 x Deutschland" auf einer Gesamtstrecke von 3,5 Kilometern aus.

Bundesländer in Glaskästen

Nahe dem Hauptbahnhof sind auf der Freiluft-Schau 30 Glaskästen in der Größe eines kleinen Wohnzimmers aufgebaut. Dort sollen sich die 16 Bundesländer, aber auch Staatsorgane wie das Bundesverfassungsgericht, der Bundesrat oder die Bundeswehr präsentieren. Mecklenburg-Vorpommern hat einen Strandkorb und ein Boot in seinen Kasten gestellt, Thüringen will mit Pflanzen auf die bevorstehende Bundesgartenschau in Erfurt aufmerksam machen. Das Gastgeberland Brandenburg wirbt unter anderem mit Angelutensilien für sich. Rheinland-Pfalz hat eine Installation aufgebaut. Von der Decke des Glaskastens hängt kopfüber das Bild eines Tisches und zweier Stühle, erklärt Thomas Braune. Außerdem wird mitten in der Stadt in einem Kanal eine riesige Deutschland-Fahne mit langen Bändern gezeigt, in der Mitte ist ein vier Meter hohes beleuchtetes Herz zu sehen. 22 Infoboxen lotsen durch die City und zeigen wichtige Ereignisse aus 30 Jahren.



Maskottchen-Übergabe noch nicht geklärt

Die Staatskanzlei erklärte, mit dem dezentralen Konzept sollen große Menschenansammlungen vermieden werden. Ein Problem ist dabei noch ungelöst, so Thomas Braune. Wenn Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Ausstellung am Samstag eröffnet, will die hessische Vertretung ein Maskottchen übergeben. "Aber es ist noch nicht klar, wie das unter Corona-Bedingungen ablaufen soll."

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen zum Infektionsschutz wird es keine Stände mit Essen und Getränken geben, aber die Potsdamer Gastwirte erwarten die Gäste. Außerdem wird die Stadt Potsdam Ordnungsamtsmitarbeiter auf die Strecke schicken, die auf die Abstände achten. Auch Polizisten werden unterwegs sein, sagt Jens Meinecke von der Veranstaltungsagentur. "Es sind auch Hygiene-Teams in der Stadt unterwegs. Wir haben sehr flächendeckend Personal im Einsatz, um das zu verhindern."

Die Hygieneteams sollen die Glaskästen dreimal täglich abwischen. Welche Musiker wann und vor wie vielen Zuschauern auftreten werden, wird die Landesregierung aktuell mit dem örtlichen Gesundheitsamt abstimmen. Der Festakt am 3. Oktober - mit den Ministerpräsidenten der Länder und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - soll auf jeden Fall stattfinden, allerdings mit weniger Besuchern.

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.09.2020, 15:10 Uhr