In Brandenburg ist ein mit der Afrikanischen Schweinepest infiziertes Wildschwein gefunden worden. Das Brandenburgische Gesundheitsministerium hat in Absprache mit dem Bund nun verschiedene Maßnahmen ergriffen und unter anderem ein Jagdverbot erlassen.

Die Afrikanische Schweinepest ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche ist bei einem toten Wildschwein in Brandenburg bestätigt worden, wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstagvormittag in Berlin mitteilte.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verkündete am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz in Potsdam erste Maßnahmen. Demnach wurde der belastete Kadaver in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) gefunden. In dem Landkreis, sowie in Oder-Spree sind lokale Krisenstrukturen aktiviert worden, erklärte Nonnemacher.

Es wurde eine Kernzone mit einem Radius von drei Kilometern rund um den Fundort des infizierten Tierkadavers eingerichtet. "Hier wird ein Betretungsverbot erlassen", sagte Landestierarzt Stephan Nickisch. Zudem gibt es eine Sperrzone von 15 Kilometern rund um den Fundort, die bis nach Polen reiche. Der Fundort sei großflächig desinfiziert worden, so Nonnemacher.