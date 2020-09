Mutmaßliche Linksextremisten haben Drohrbriefe mit Patronenhülsen an Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) verschickt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Das Ministerium wollte sich unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Bundesanwaltschaft nicht offiziell äußern. Auch an Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wurde ein Drohbrief mit Patronenhülsen verschickt. Das bestätigte ein Sprecher der Innenverwaltung am Mittwoch auf dpa-Anfrage.



Derartige Sendungen gingen auch an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Demnach erhielten 14 Landesinnenminister, Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang und das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Monaten Drohschreiben. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt wegen der Vorfälle schon länger gegen eine Gruppierung, die sich Revolutionäre Aktionszellen (RAZ) nennt. Sie wird als Terrorvereinigung eingestuft.