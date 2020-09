Unbekannte haben das Bürgerbüro von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) in der Schützenstraße in Berlin-Steglitz beschmiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden Anarchiezeichen und der Schriftzug "L34 bleibt" auf dem Fenster des Büros hinterlassen. Der Schriftzug bezieht sich mutmaßlich auf das autonome Wohnprojekt in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain.

Eine Mitarbeiterin stellte die Sachbeschädigung am Samstag gegen 13 Uhr fest und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.