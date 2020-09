Bild: dpa/Vladimir Astapkovich

Regierungskritiker mutmaßlich vergiftet - Bundesregierung: Nervenkampfstoff bei Nawalny nachgewiesen

02.09.20 | 18:11 Uhr

Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Untersuchungen eines Speziallabors mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Der Nachweis sei "zweifelsfrei", hieß es von der Bundesregierung.



Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden. Die Substanz der sogenannten Nowitschok-Gruppe sei auf Veranlassung des Berliner Universitätskrankenhauses Charité durch ein Speziallabor der Bundeswehr "zweifelsfrei nachgewiesen" worden, teilte Bundesregierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch mit. "Es ist ein bestürzender Vorgang, dass Alexej Nawalny in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist", erklärte Seibert zu dem Vorfall. Die Bundesregierung verurteile den Angriff "auf das Schärfste". Nawalny war am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland zur ärztlichen Behandlung nach Berlin geflogen worden. Er liegt seither in der Charité im Koma.

EU und Nato werden unterrichtet

Die Bundesregierung fordert laut Seibert die russische Regierung "dringlich auf, sich zu dem Vorgang zu erklären". Unterdessen hat das Auswärtige Amt wegen der neuen Untersuchungsergebnisse den russischen Botschafter einbestellt. "Ihm wurde dabei nochmals unmissverständlich die Aufforderung der Bundesregierung übermittelt, die Hintergründe dieser nun nachweislichen Vergiftung von Alexej Nawalny vollumfänglich und mit voller Transparenz aufzuklären", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch in Berlin.



Die Ehefrau Nawalnys sei informiert, so Seibert. Er kündigte weiter an, die Bundesregierung werde nun auch ihre Partner in EU und Nato über die Untersuchungsergebnisse unterrichten. Sie werde mit diesen dann "im Lichte der russischen Einlassung über eine angemessene gemeinsame Reaktion beraten". Ferner werde die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Kontakt aufnehmen.

Das russische Präsidialamt ist nach eigenen Angaben von der Bundesregierung noch nicht über deren Stand im Fall des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in Kenntnis gesetzt worden. Deutschland habe den Kreml noch nicht darüber informiert, dass es glaube, Nawalny sei mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden, zitierte die Nachrichenagtentur RIA einen Präsidialamtssprecher am Mittwoch.

Ähnlicher Kampfstoff wie beim Skripal-Attentat

Der nachgewiesene Kampfstoff gehört den Angaben zur Nowitschok-Gruppe, die bereits im Fall des vergifteten russischen Ex-Doppelspions Sergej Skripal eingesetzt wurde. 2018 wurden nach Angaben der britischen Regierung der Überläufer und seine Tochter im englsichen Salisbury von einem Nervengift derselben Gruppe vergiftet. Sie entgingen knapp den Tod. Die ehemalige britische Premierministerin Theresa May beschuldigte Russland die Tat angeordnet zu haben - oder die Kontrolle über seine militärischen Kampfstoffe verloren zu haben.

Der russische Chemiker Wil Mirsajanow, der am selben Institut arbeitete, in dem der Kampfstoff entwickelt wurde, hatte Anfang der 1990er-Jahre die Existenz des Nervengifts enthüllt. Nach seiner Auswanderung in die USA, sagte er 2018, dass Russland seinen Nowitschok-Vorrat streng kontrolliere. Außerdem sei die Verwendung für nicht-staatliche Akteure, wie Terroristen, zu komplex. Nur Russland käme als Verantwortlicher für das Skripal-Attentat infrage. Die russische Regierung bestritt dies.

Sowjetische Entwicklung

Die Nowitschok-Gruppe zählt zu den stärksten Nervengiften. Der Name der chemischen Waffe bedeutet auf Russisch soviel wie "Neuankömmling". Sowjetische Wissenschaftler entwickelten das Nervengift zwischen 1970 und 1980 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges in einem staatlichen Forschungsinstitut in Moskau. Sie wurden unter anderem entwickelt, um nicht von der UN-Chemiewaffenkonvention, ausländischer Geheimdienste und forensischer Experten nachgewiesen werden zu können. Oft werden sie als organisches Erzeugnis für die Landwirtschaft oder für andere zivile Zwecke getarnt. Durch das Gift werden alle Muskeln im Körper des Opfers angespannt. Dann führt es zur Lähmung, bis das Opfer erstickt oder sein Herz versagt. Vergiftete müssen sich unter anderem erbrechen, haben oft Schaum vor dem Mund und können ihre Muskeln nicht mehr kontrollieren. Die Gifte können eingeatmet, über die Haut aufgenommen werden oder durch eine Injektion verabreicht werden.

Keine Vergiftungshinweise in Russland gefunden

Nawalny, der ein Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin ist, war am 20. August auf einem Inlandsflug in zusammengebrochen. Zunächst wurde er im sibirischen Omsk behandelt, bevor er nach Deutschland geflogen wurde. Russische Ärzte hatten erklärt, dass sie keine Hinweise auf eine Vergiftung gefunden hätten. Die Charité teilte wenige Tage nach Nawalnys Eintreffen dagegen mit, dass sie Spuren von Gift in dessen Körper festgestellt habe. Am vergangenen Freitag erklärte die Charité, dass sich die Vergiftungssymptome bei Nawalny zurückbildeten. Sein Zustand sei stabil, er befinde sich weiter auf einer Intensivstation im künstlichen Koma und werde maschinell beatmet. Akute Lebensgefahr bestehe nicht, Langzeitfolgen der "schweren Vergiftung des Patienten" seien aber nicht absehbar. Russische Sicherheitsbehörden haben dennoch bislang erklärt, sie sähen keinen Anlass für Ermittlungen. Anzeichen für eine Straftat gebe es nicht. Allerdings kontaktierte der Moskauer Generalstaatsanwalt am 27. August das Bundesamt für Justiz, um Informationen in dem Fall einzuholen, wie ein Sprecher des Bundesjustizministeriums in Berlin am Mittwoch bestätigte.

Sendung: Inforadio, 2.9.2020, 15:45 Uhr