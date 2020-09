Mit 800 Beamten ist die Bundespolizei bei mehreren Großrazzien in fünf Bundesländern im Einsatz. Es geht um den Vorwurf der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für der Fleischindustrie. Auch in Berlin gibt es Durchsuchungen.

Die Bundespolizei führt seit den frühen Morgenstunden in fünf Bundesländern, darunter auch Berlin, Durchsuchungen im Zusammenhang mit der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrie durch. Dabei sei eine Wohnung in Berlin-Tiergarten durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochmorgen.

Rund 800 Beamte seien aber schwerpunktmäßig in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz, erläuterte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland am Mittwoch. Daneben gebe es auch Durchsuchungen in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

Mehr als 40 Wohn- und Geschäftsräume werden nach Angaben der Bundespolizei durchsucht. Der Schwerpunkt liege dabei auf Weißenfels in Sachsen-Anhalt sowie Twist und Garbsen in Niedersachsen. Aber auch in anderen Städten fänden Aktionen statt. Darunter Berlin, Papenburg in Niedersachsen und Chemnitz in Sachsen.