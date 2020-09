Bild: dpa/Juliane Kowollik

Bündnis von Seebrücke, Pro Asyl und anderen - Tausende demonstrieren in Berlin für Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus Moria

20.09.20 | 16:31 Uhr

1.500 Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria in Griechenland soll Deutschland nach dem Willen der Bundesregierung aufnehmen. Vielen Menschen ist das zu wenig. Sie demonstrieren in Berlin unter dem Motto "Wir haben Platz".

Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin für die sofortige Aufnahme von Bewohnern des niedergebrannten Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos demonstriert. Ein Bündnis aus Pro Asyl, der Seebrücke Berlin und weiteren Gruppen hatte zu der Demonstration aufgerufen. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Es reicht! Wir haben Platz!". Die Menschen versammelten sich am Nachmittag an der Urania in Schöneberg und wollten bis zum Großen Stern in Mitte ziehen. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im "mittleren vierstelligen Bereich". Auf Plakaten waren Slogans wie "Wir haben Platz!" und "Seehofer, sei ein Christ" zu lesen.

Seebrücke: Bundesregierung blockiert Landesaufnahmeprogramme

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuletzt erklärt, Deutschland werde etwa 1.500 Geflüchtete aus dem abgebrannten Lager Moria aufnehmen. Das Bündnis Seebrücke verwies darauf, dass in Deutschland über 170 Städte und Kommunen bereit seien, sofort Menschen aufzunehmen. Im Land Berlin und in Thüringen gebe es zudem eigene Landesaufnahmeprogramme für die Flüchtlingsaufnahme. Bremen wolle sich in Kürze anschließen. "Unsere Kommunen, unsere Städte, unsere Landkreise, unsere Kirchengemeinden - unsere Zivilgesellschaft will Menschen aufnehmen", hieß es. All diese Initiativen würden von der Bundesregierung jedoch blockiert, kritisierte Seebrücke. Die Initiative von Berlin und Thüringen zur eigenständigen Aufnahme von Asylbewerbern durch die Länder ist im Bundesrat gescheitert. Bei der Abstimmung erreichte der Vorschlag, der von der Bundesregierung abgelehnt wird, keine Mehrheit. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) war Anfang der Woche in Athen, um die Möglichkeit der Aufnahme von Flüchtlingen über ein Landesprogramm auszuloten.



Pro Asyl weist besonders auf Elend der Kinder hin

"Zehntausende Menschen müssen seit Jahren in völlig überfüllten Lagern, in Dreck und Hoffnungslosigkeit auf den ägäischen Inseln ausharren", hieß es weiter. Pro Asyl wies am Weltkindertag in einer Mitteilung insbesondere auf das Elend der Kinder und Jugendlichen in den griechischen Lagern hin. Die Menschenrechtsorganisation forderte außerdem die "sofortige Beendigung der illegalen Push-Back-Praktiken der griechischen Regierung". Griechenland begehe einen permanenten Rechtsbruch und missachte elementare Rechte. Griechenland wird vorgeworfen, aus der Türkei kommende Boote mit Migranten aus griechischen Gewässern zurück in Richtung Türkei geschleppt zu haben. Zum Teil sollen dabei sogar die Motoren der Boote zerstört und die Migranten in Lebensgefahr gebracht worden sein. Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria herrschen katastrophale Zustände. Etwa 13.000 Asylsuchende waren zunächst obdachlos. Ein nach dem Brand errichtetes Übergangslager für 10.000 Menschen ist inzwsichen nahezu voll belegt.

Sendung: Inforadio, 20.09.2020, 15:20 Uhr