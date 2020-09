Demonstranten in Berlin fordern Umverteilung von Vermögen

Einige Hundert Menschen haben am Samstagabend in Berlin für eine Umverteilung von Vermögen in Deutschland demonstriert.

Linke Gruppen vom Aktionsbündnis "Wer hat, der gibt - Die Reichen müssen für die Krise zahlen" hatten zu dem Protest aufgerufen. Bei dem Demonstrationszug vom Adenauerplatz über den Kurfürstendamm bis zum Wittenbergplatz liefen auch linksradikale Gruppierungen mit. Der Zug wurde von Polizeikräften begleitet. Bis zum Abend blieb es friedlich.

Die Organisatoren der Demonstration fordern die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, eine bessere Bezahlung für "systemrelevante Berufe" wie Krankenpfleger, Erzieher oder Kassierer sowie ein Verbot von Dividendenauszahlungen für Unternehmen, die staatliche Hilfe bekommen.